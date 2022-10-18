آمریکا به دنبال تصرف قلب خاورمیانه یعنی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب روز سه‌شنبه در نشست بصیرتی با کارکنان بسیجی آذربایجان شرقی اظهار کرد: جبهه استکبار با انقلاب اسلامی تقابل طولانی دارد، قانون امنیت ملی آمریکا سه بخش دارد که بخش اول آن تبیین وضعیت جهان، تبیین وضعیت آمریکا و چه باید کرد است.

وی ادامه داد: طبق گفته آمریکا، جهان در ربع اول قرن ۲۱ باید تبدیل به دهکده ارتباطات شود و یک ناظر بیشتر نداشته باشد تا براساس آن راهبرد خود را تبیین کند همچنین اگر آمریکا بخواهد که مغز جهان باشد باید قلب جهان را تصرف کند که قلب جهان خاورمیانه است و باید تصرف شود و تصرف خاورمیانه بدون تصرف ایران امکان پذیر نیست.

وی افزود: هر دولتی که در آمریکا روی کار می‌آید، سند امنیت آن را تغییر می‌دهد، بایدن در سند خود نوشت، دهه جدید، دهه سرنوشت سازی است و مشخص می‌کند که همگرایی جهانی با آمریکا می‌ماند یا خیر.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب بیان کرد: بایدن زمانی که دولت را از ترامپ گرفت با سه چالش روبرو بود، چالش اول قدرت تجدیدنظر طلبی بود که نظم نوین جهانی را شکل دهد، دوم دولت یاغی و سرکش و گروه‌های فراملی و عدم اعتماد کشورهای دوست و چالش سوم نفوذ و تأثیر گذاری جمهوری اسلامی در منطقه است که گفته می‌شود رقابت در دهه جدید، رقابت قدرت‌ها برای سرپرستی جهان است.

وی اضافه کرد: اکنون زمان تقابل جبهه استکبار و انقلاب اسلامی است؛ غربی‌ها ما را اینگونه می‌بینند که علی‌رغم مشکلات داخلی پیشرفت داریم و مدل حکمرانی ارائه می‌دهیم و چالش اساسی برای استکبار هستیم.

وی اظهار کرد: آمریکایی‌ها در آذرماه انتخابات دارند و انتخابات بین حزبی آنها برگزار می‌شود و اسرائیلی‌ها نیز آبان ماه انتخابات دارند، موساد گفت اگر توافق هسته‌ای شکل بگیرد، نتانیاهو برگشته و دوباره جمهوری خواهان برمی‌گردند، لذا مذاکرات تا بعد انتخابات متوقف شود.

وی با بیان اینکه ۲۰۲۴ سال سرنوشت سازی و ۲۰۲۸ سال تعیین کننده‌ای است، گفت: اغتشاشات را هدف‌گذاری کردند و قرار بود مهر ماه انجام شود و از دانشگاه با موضوع حجاب و مسائل صنفی شروع کنند، نیروی انتظامی هم در این مقطع درگیر مسئله اربعین بود و درگیری این سیستم برای تأمین امنیت مردم یک غفلتی در بیان روایت اول رخ داد و دشمن یک تصویر بزرگ از مسئله زن ساخته و این اتفاق سوار این موج شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طائب افزود: ابتدا مسئله را قومیتی کردند و به قوم کرد، لر، بلوچ و در آخر اردبیل رسیدند و طرح خود را به شکست اقتدار بردند و در درون زندان اوین درگیری ایجاد کردند، کشور ما قدرت بالایی دارد و امروز همه مسئولین باید نسبت به اتفاقات پاسخگو باشند.

وی یادآور شد: در جراحی اقتصادی که اتفاق افتاد، ۳۰ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه کردیم و باید با شتاب تند تهدیدات دشمن را عقب بزنیم و حیات طیبه را برای مردم مهیا کنیم.

وی بیان کرد: اگر در این مسیر استقامت به خرج دهیم و به نقش خود به درستی عمل کنیم و مبنای ما خدمت به مردم و مبارزه با فساد باشد، حیات طیبه فراهم می‌شود، اما باید ارزش خود را بدانیم که در این عرصه دشمنان ابتدا هویت سوزی و هویت سازی می‌کنند که اولین گام ایجاد شبهه است.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران بیان کرد: شبهه دوم به فاز تردید می‌رسد، تردید در صداقت که مسئولین راست نمی‌گویند و تصویری که از فساد می‌سازند بزرگ‌تر از خود فساد باشد تا سبب ترس، تردید، گسست و ترویج کینه و نفرت شود و نافرمانی شود و به سمت تقابل و شکست اقتدار برود که اگر می‌خواهیم مقابله کنیم باید آن را خنثی کنیم،

وی با تاکید بر اینکه امروز دشمن به نشیب رسیده و فهمید نمی‌تواند کاری کند البته دوباره اقدامات خود را از سر می‌گیرد، گفت: هویت سازی دشمن شش مرحله دارد، زیر ساختی ارتباطی با مخاطبان، تبلیغ لذت گرایی و سبک زندگی غربی، شبکه سازی، هیجان سازی و تخلیه هیجان با خشونت بر علیه حکومت و علم بالا آوردن که با حضور مردم در صحنه با شکست مواجه شدند.

وی در پایان تاکید کرد: باید در خدمت رسانی و رفع موانع مردم گام برداریم تا ماندگاری آنها در پای اصول بیشتر باشد.