یک نماینده از ایران به فینال پنج وزن دوم کشتی فرنگی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات پنج وزن دوم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان از ظهر امروز (سه شنبه) در شهر پونت ودرا کشور اسپانیا برگزار شد که یک نماینده کشورمان به دیدار فینال راه یافت و ۳ نماینده در گروه بازنده‌ها حضور دارند.

در پایان مسابقات مقدماتی پنج وزن نخست سید دانیال سهرابی در وزن ۶۷ کیلوگرم به دیدار فینال راه یافت.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:



در وزن ۶۰ کیلوگرم امید آرامی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۱ و ضربه فنی مغلوب کرم کمال از ترکیه شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال باید کار خود را در گروه بازنده‌ها دنبال کند.



در وزن ۶۷ کیلوگرم سید دانیال سهرابی در دور اول با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی جولیان حورتا از کلمبیا را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر ویلیوس ساویکاس از لیتوانی را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۲ و ضربه فنی امانت سامات اولو از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. سهرابی در این مرحله مقابل دیگو چخیکوادزه از گرجستان با نتیجه ۶ بر ۳ به پیروزی رسید و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار به مصاف گاگیگ سنجویان از فرانسه می‌رود.



در وزن ۷۲ کیلوگرم امیر عبدی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر سانات خاچاتریان از ارمنستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱ بر ۱ مغلوب گوربان گوربانوف از آذربایجان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال به گروه بازنده‌ها رفت. عبدی در این گروه با برنده مبارزه میان یانیس نیفری از فرانسه و راندل یوبو از استونی مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی، راهی دیدار رده بندی خواهد شد تا مقابل عرفان میرزویف از اوکراین قرار گیرد.



در وزن ۸۲ کیلوگرم علیرضا مُهمدی در دور اول با نتیجه ۷ بر ۴ مغلوب علی هونج از ترکیه شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد، مهمدی از دور رقابت‌ها کنار رفت.



در وزن ۹۷ کیلوگرم علی عابدی درزی در دور اول با نتیجه ۴ بر ۳ اینوت گوسا از رومانی را مغلوب کرد. وی در دور دوم مقابل مارکوس راگینگر از اتریش با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب شد و با توجه به راه یابی این کشتی گیر به دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها راه یافت. عابدی درزی در این گروه باید به مصاف مصطفی اولگون از ترکیه برود و در صورت پیروزی بر این حریف به دیدار رده بندی راه خواهد یافت تا برای کسب مدال برنز به مصاف گئورگی کاتساناشویلی از گرجستان برود.



مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق فرداشب (چهارشنبه) برگزار می‌شود.