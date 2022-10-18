به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات پنج وزن دوم کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در شهر پونت ودرا کشور اسپانیا در حال برگزاری است که نتایج کشتی گیران کشورمان تاکنون به شرح زیر است:



در وزن ۶۰ کیلوگرم امید آرامی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۱ و ضربه فنی مغلوب کرم کمال از ترکیه شد.



در وزن ۶۷ کیلوگرم سید دانیال سهرابی در دور اول با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی جولیان حورتا از کلمبیا را مغلوب کرد. وی در دور دوم با ویلیوس ساویکاس از لیتوانی کشتی می‌گیرد.



در وزن ۷۲ کیلوگرم امیر عبدی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۶ بر صفر سانات خاچاتریان از ارمنستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف گوربان گوربانوف از آذربایجان می‌رود.



در وزن ۸۲ کیلوگرم علیرضا مُهمدی در دور اول با نتیجه ۷ بر ۴ مغلوب علی هونج از ترکیه شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز شانس ادامه کار در گروه بازنده‌ها را برای کسب مدال برنز بدست آورد.



در وزن ۹۷ کیلوگرم علی عابدی درزی در دور اول با نتیجه ۴ بر ۳ اینوت گوسا از رومانی را مغلوب کرد. وی در دور دوم مقابل مارکوس راگینگر از اتریش با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه شانس مجدد ادامه دهد.