به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات پنج وزن اول رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان روزهای ۲۵ و ۲۶ مهرماه در شهر پونت ودرا کشور اسپانیا برگزار شد و در پایان تیم ایران توسط پویا دادمروز در وزن ۵۵ کیلوگرم، ایمان محمدی در وزن ۶۳ کیلوگرم به مدال طلا و علی اکبر یوسفی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.



نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:



در وزن ۵۵ کیلوگرم پویا دادمرز در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۱ احمت تاشکین اوغلو از ترکیه را مغلوب کرد وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۸ بر ۱ نورزات کابدیرآخیموف از قزاقستان را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. دادمرز در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۴ از سد دنیس میهای از رومانی گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۱ از سد نیهاد قلی زاده قهرمان جوانان جهان از آذربایجان گذشت و به مدال طلا دست یافت.



در وزن ۶۳ کیلوگرم ایمان محمدی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۱ احمد باقدودا از مصر را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله مقابل ریوتو ایکیدا از ژاپن با نتیجه ۷ بر ۱ پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمدی در این مرحله توانست با نتیجه ۵ بر ۱ ضیا باباشوف از آذربایجان را مغلوب کند و به دیدار فینال راه یابد. وی در دیدار فینال با نتیجه ۸ بر صفر گئورگی شوتادزه از گرجستان را از پیش رو برداشت و صاحب مدال طلا شد.



در وزن ۷۷ کیلوگرم محمدرضا مختاری در دور نخست با نتیجه ۱ بر ۱ مغلوب مالخاز آمویان دارنده مدال‌های طلا و برنز جهان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، مختاری به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۱۱ بر صفر امانوئل بنیتز از مکزیک را مغلوک کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر آکیلبک تالانتبکوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل نائو کوساکا از ژاپن با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب و پنجم شد.



در وزن ۱۳۰ کیلوگرم علی اکبر یوسفی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر پائول مورالس از مکزیک را مغلوب کرد. وی در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۷ بر ۱ مغلوب میخایلو ویشنیوتسکی قهرمان جوانان جهان از اوکراین شد و با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال، یوسفی به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی مارین نیشیمورا از ژاپن را مغلوب کرد و به دیدار رده بندی راه یافت. یوسفی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر ۱ مقابل سارخان ممدوف از آذربایجان به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.