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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۲۲:۲۸

دادستان کل کشور:

تعداد زیادی از بازداشت شده ها آزاد شدند/ مجازات لیدرها

تعداد زیادی از بازداشت شده ها آزاد شدند/ مجازات لیدرها

کرمان - دادستان کل کشور تاکید کرد: افرادی که فریب خوردند با کمترین قرار آزاد شدند اما لیدرها و عناصر اصلی مجازات خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه سه شنبه پس از زیارت مرقد شهید سلیمانی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مردم در اغتشاشات اخیر صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند و این نشان از هوشمندی مردم دارد اما در این میان برخی جوانان و نوجوانان نیز که قدرت تحلیل ندارند فریب خوردند این افراد با قرار وثیقه اندک آزاد شدند.

وی افزود: با لیدرها و افرادی که مرتکب جنایت شدند مطابق با قانون برخورد می‌شود.

وی گفت: به همکارانمان در استان‌ها تاکید دارم که در رسیدگی به پرونده‌ها تسریع کنند و از مرز عدالت و قانون خارج نشوند.

دادستان کل کشور افزود: پرونده افرادی که مرتکب جرایم مهم نشده‌اند متناسب با جرم رسیدگی می‌شود و مواردی مانند نصیحت، تذکر و گرفتن تعهد از خانواده آنها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اما لیدرها و عناصر اصلی منتظر برخورد باشند، اگر این افراد مرتکب قتل شده باشند و خانواده مقتول خواستار قصاص باشد، قصاص می‌شوند و در صورت اینکه به جرم مرتکب شده باشند رسیدگی قضائی می‌شود و مطابق قانون به آنها برخورد می‌شود.

وی تاکید کرد: با افراد که نا امنی ایجاد کرده‌اند حتماً برخورد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پشت این قضایا آمریکا و اسرائیل قرار دارد و این مساله برای محرز شده است گفت: از مردم می‌خواهیم فریب شایعات فضای مجازی را نخورند این افراد در گذشته ۱۷ هزار نفر را ترور کرده‌اند و امروز هم جنایات را تکرار می‌کنند.

وی تاکید کرد که دستگاه قضائی در کنار دستگاه امنیتی کاملاً بیدار است و متخلفان را مجازات می‌کند.

کد مطلب 5612100

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    نظرات

    • قانون ناقص مملکت IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
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      خیلی زود آزاد کردید هنوز یک ماه از شروع ماجرا نگذشته دوباره میفرستینشون وسط خیابون در واقع دوست دارید کش بدین ماجرا رو انگار
    • علی IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
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      به لیدرها رحم نکنید
    • احمدآقا IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
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      باید این مزدوران را اعدام کنید خانواده ای که شهید داده فرزند کوچک داشته مسولیتش به گردن کیست باید مجازات شوند اگر مجازات نشوند از عدالت به دور است یکی دیگر هم این سلبریتی مزدور و وطن فروش باید اگر کار اداری دارند بندازنشون بیرون و به هیچ عنوان در صدا و سیما دیده شوند این منافقین

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