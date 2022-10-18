تعداد زیادی از بازداشت شده ها آزاد شدند/ مجازات لیدرها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه سه شنبه پس از زیارت مرقد شهید سلیمانی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مردم در اغتشاشات اخیر صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند و این نشان از هوشمندی مردم دارد اما در این میان برخی جوانان و نوجوانان نیز که قدرت تحلیل ندارند فریب خوردند این افراد با قرار وثیقه اندک آزاد شدند.

وی افزود: با لیدرها و افرادی که مرتکب جنایت شدند مطابق با قانون برخورد می‌شود.

وی گفت: به همکارانمان در استان‌ها تاکید دارم که در رسیدگی به پرونده‌ها تسریع کنند و از مرز عدالت و قانون خارج نشوند.

دادستان کل کشور افزود: پرونده افرادی که مرتکب جرایم مهم نشده‌اند متناسب با جرم رسیدگی می‌شود و مواردی مانند نصیحت، تذکر و گرفتن تعهد از خانواده آنها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: اما لیدرها و عناصر اصلی منتظر برخورد باشند، اگر این افراد مرتکب قتل شده باشند و خانواده مقتول خواستار قصاص باشد، قصاص می‌شوند و در صورت اینکه به جرم مرتکب شده باشند رسیدگی قضائی می‌شود و مطابق قانون به آنها برخورد می‌شود.

وی تاکید کرد: با افراد که نا امنی ایجاد کرده‌اند حتماً برخورد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پشت این قضایا آمریکا و اسرائیل قرار دارد و این مساله برای محرز شده است گفت: از مردم می‌خواهیم فریب شایعات فضای مجازی را نخورند این افراد در گذشته ۱۷ هزار نفر را ترور کرده‌اند و امروز هم جنایات را تکرار می‌کنند.

وی تاکید کرد که دستگاه قضائی در کنار دستگاه امنیتی کاملاً بیدار است و متخلفان را مجازات می‌کند.