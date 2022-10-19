زخمی شدن نظامی صهیونیست در تیراندازی مبارز فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع عبری زبان از وقوع عملیات تیراندازی در نزدیکی شهرک صهیونیست نشین «معالیه ادومیم» در قدس اشغالی خبر دادند.

منابع مذکور تاکید کردند که در این عملیات یکی از نیروهای امنیتی شهرک معالیه ادومیم زخمی شده و مجری عملیات هم به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده است.

این در حالی است که روز دوشنبه نیز سه نفر از فلسطینی‌ها با یک ماشین در چهارراه معالیه ادومیم در نزدیکی قدس اقدام به زیر گرفتن نظامیان صهیونیست کردند که در پی آن با تیراندازی صهیونیست‌ها مواجه شده و زخمی شدند، ۳ نفر از نظامیان صهیونیست نیز در این عملیات زخمی شدند.

گفتنی است رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر در پی آغاز اعیاد یهودی تدابیر ویژه ای را در قدس اشغالی به اجرا گذاشته و یورش شهرک نشینان به مسجدالاقصی در این مدت نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. از سوی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی به علت نگرانی از انتفاضه مسلحانه در کرانه باختری، عملیات‌های نظامی علیه این منطقه به ویژه دو شهر جنین و نابلس را تشدید کرده است.