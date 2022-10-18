زخمی شدن ۵ خبرنگار فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، نظامیان صهیونیست شب گذشته ۵ خبرنگار شبکه تلویزیونی «فلسطین» را در ورود روستای «دیر شرف» واقع در غرب نابلس زخمی کردند.

بر اساس این گزارش، خبرنگاران شبکه تلویزیونی «فلسطین» که توسط نظامیان صهیونیست زخمی شدند، در حال تصویربرداری برنامه «پرونده امروز» بودند.

همچنین منابع محلی کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی پس از ضرب و شتم شدید خبرنگاران، خسارت های زیادی به تجهیزات و دوربین های خبرنگاران فلسطینی وارد کردند.

رژیم صهیونیستی سابقه تاریکی در جنایت علیه خبرنگاران دارند که شهادت شیرین ابوعاقله خبرنگار شبکه الجزیره یکی از پر سر و صدا ترین جنایت علیه خبرنگاران بود.

گفتنی است، ارتش رژیم صهیونیستی در تاریخ ۱۴ شهریور ماه برای نخستین بار اذعان کرد که پس از تحقیقات به این نتیجه رسیده است که شیرین ابو عاقله، خبرنگار فلسطینی ممکن است به طور اشتباهی به ضرب گلوله نظامیان این رژیم به قتل رسیده باشد.