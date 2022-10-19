به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جعفر سبحانی در پیامی تصویری به مراسم آغاز سال تحصیلی مرکز تخصصی کلام امام صادق (ع) اظهار داشت: در سوره مبارکه عنکبوت آمده است که "والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین" جهاد در قرآن هرچند راجع به قتال در میدان نبرد است اما در این آیه و مانند آن جهاد علمی و فکری منظور است، که پیش آهنگ این جمعیت علمای علم کلام است یعنی علمایی که در مورد توحید و افعال خدای متعال صحبت می‌کنند.

وی بیان داشت: بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و موقعی که مسلمین با غیر مسلمین هماهنگ شدند و رفت و آمد کردند شبهاتی وارد ممالک اسلامی شد و گروهی از مسلمانان گفتند تنها به حدیث و قرآن اکتفا شود اما عده‌ای دیگر از مسلمانان قائل بودند که باید شبهات را ببینیم و پاسخ مناسب دهیم و اصطلاحاً قرآن و سنت را استنطاق کنیم در اینجاست که عده از علما به دفاع از مذهب برخاستند و در ابتدا یک هسته کوچک بودند اما بعداً به مکاتب مختلفی تبدیل شدند و گسترش پیدا کردند.

آیت الله سبحانی افزود: خدا را شاکریم که جمعی در این مجلس هستند و در مؤسسه‌ای مشغول به فعالیت هستند که سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده است، با اینکه عظمت حوزه شیعه به فقه آن است و حوزه ما فقاهتی است اما اهمیت این رشته کلام نیز کمتر از فقه نیست، بزرگان ما می‌گویند فقه اصغر و فقه اکبر لذا تا عقاید مردم را درست نکنیم فروع نمی‌تواند جای خود را باز کند فروع در حقیقت میوه این اصول است.

این مرجع تقلید گفت: امروز که در حقیقت روزگار ارتباطات است و قرن سرعت و قرن ارتباط است از این جهت نمی‌توان از خارج و افکار دیگران غفلت کنیم گروهی هستند که نسبت به مسائل فلسفی حساس هستند باید مسائل فلسفی را از هم جدا کرد و مسائل فلسفی که با برهان و دلیل روشن شده محترم است اما آن مسائلی که مخالف باشد را کنار می‌گذاریم.

وی در پایان سخنان خود ابراز داشت: این رشته عقلی و فکری از زمان امیرمومنان (علیه السلام) شروع شده است و شیعه پرچمدار آن بوده است در همه قرون کتاب‌های کلامی داریم، این شاخه هم که در حوزه به وجود آمده است و اساتید بزرگی آن را تدریس کرده‌اند.