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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۲۴

آیت الله سبحانی:

اگر عقاید مردم درست نشود فروع نمی‌تواند جای خود را باز کند

اگر عقاید مردم درست نشود فروع نمی‌تواند جای خود را باز کند

قم- مرجع تقلید شیعیان اظهار داشت:تا عقاید مردم را درست نکنیم فروع نمی‌تواند جای خود را باز کند و فروع در حقیقت میوه این اصول است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جعفر سبحانی در پیامی تصویری به مراسم آغاز سال تحصیلی مرکز تخصصی کلام امام صادق (ع) اظهار داشت: در سوره مبارکه عنکبوت آمده است که "والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین" جهاد در قرآن هرچند راجع به قتال در میدان نبرد است اما در این آیه و مانند آن جهاد علمی و فکری منظور است، که پیش آهنگ این جمعیت علمای علم کلام است یعنی علمایی که در مورد توحید و افعال خدای متعال صحبت می‌کنند.

وی بیان داشت: بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و موقعی که مسلمین با غیر مسلمین هماهنگ شدند و رفت و آمد کردند شبهاتی وارد ممالک اسلامی شد و گروهی از مسلمانان گفتند تنها به حدیث و قرآن اکتفا شود اما عده‌ای دیگر از مسلمانان قائل بودند که باید شبهات را ببینیم و پاسخ مناسب دهیم و اصطلاحاً قرآن و سنت را استنطاق کنیم در اینجاست که عده از علما به دفاع از مذهب برخاستند و در ابتدا یک هسته کوچک بودند اما بعداً به مکاتب مختلفی تبدیل شدند و گسترش پیدا کردند.

آیت الله سبحانی افزود: خدا را شاکریم که جمعی در این مجلس هستند و در مؤسسه‌ای مشغول به فعالیت هستند که سال‌ها برای آن زحمت کشیده شده است، با اینکه عظمت حوزه شیعه به فقه آن است و حوزه ما فقاهتی است اما اهمیت این رشته کلام نیز کمتر از فقه نیست، بزرگان ما می‌گویند فقه اصغر و فقه اکبر لذا تا عقاید مردم را درست نکنیم فروع نمی‌تواند جای خود را باز کند فروع در حقیقت میوه این اصول است.

این مرجع تقلید گفت: امروز که در حقیقت روزگار ارتباطات است و قرن سرعت و قرن ارتباط است از این جهت نمی‌توان از خارج و افکار دیگران غفلت کنیم گروهی هستند که نسبت به مسائل فلسفی حساس هستند باید مسائل فلسفی را از هم جدا کرد و مسائل فلسفی که با برهان و دلیل روشن شده محترم است اما آن مسائلی که مخالف باشد را کنار می‌گذاریم.

وی در پایان سخنان خود ابراز داشت: این رشته عقلی و فکری از زمان امیرمومنان (علیه السلام) شروع شده است و شیعه پرچمدار آن بوده است در همه قرون کتاب‌های کلامی داریم، این شاخه هم که در حوزه به وجود آمده است و اساتید بزرگی آن را تدریس کرده‌اند.

کد مطلب 5612701

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