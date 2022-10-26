ایمان عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تساوی این تیم برابر پیکان و دیدار هفته یازدهم هوادار مقابل استقلال تهران گفت: برابر پیکان بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم. البته کیفیت زمین انقلاب کرج خوب نبود و دو تیم نتوانستند بازی همیشگی خود را ادامه دهند. چمن بلند زمین نفس گیر بود و بازیکنان دو تیم را اذیت کرد. ضمن اینکه یک صحنه پنالتی مشکوک هم برای ما گرفته نشد تا این بازی را با تساوی به پایان برسانیم.

وی در مورد دیدار روز جمعه برابر استقلال تهران یادآور شد: با تیمی بازی داریم که از بزرگان فوتبال ایران است. آنها هم برابر آلومینیوم اراک به تساوی دست پیدا کرده و حالا به دنبال این هستند تا بتوانند ما را شکست دهند. بازیکنان ما انگیزه‌های زیادی دارند. بازی مقابل استقلال به هر جوانی انگیزه می‌دهد خصوصاً اینکه تیم استقلال یک تیم پرمهره است و بازیکنان ما تلاش می‌کنند تا با ارائه یک بازی خوب، این تیم صاحب نام را متوقف کنند. بنابراین فکر می‌کنم علاقه مندان به فوتبال باید شاهد یک بازی زیبا از دو تیم باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما هم مقابل استقلال تدافعی بازی خواهید کرد؟ گفت: در تفکرات ما بازی تدافعی جایی ندارد. با تمام احترامی که برای استقلال قائل هستیم تلاش می‌کنیم تا در این دیدار به سه امتیاز دست پیدا کنیم.

مربی هوادار در پاسخ به این پرسش که آیا با انجام این بازی در ورزشگاه آزادی موافق هستید؟ اظهار کرد: ما از امتیاز خانگی خود استفاده می‌کنیم. مقابل پرسپولیس در ورزشگاه آزادی بازی نکردیم. تا الان هم که با شما صحبت می‌کنم بازی در همان ورزشگاه قوامین برگزار خواهد شد و ما می‌خواهیم از امتیاز میزبانی خود استفاده کنیم.

عالمی در مورد اعتراض‌هایی که به داوری هم می‌شود گفت: امیدوارم فدراسیون فوتبال و کمیته داوران برنامه ریزی دقیقی برای این موضوع داشته باشند. متأسفانه در هفته‌های اخیر بحث داوری بسیار پر سر و صدا شده و اکثر تیم‌ها از این اتفاق متضرر شده‌اند. بنابراین باید اول با آوردن سیستم VAR امیدوار باشیم که اشتباهات به حداقل برسد و دوم، داورانی با تجربه تر قضاوت‌های حساس لیگ برتر را به عهده بگیرند که حقی از تیمی ضایع نشود.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که کادر فنی شما همه از قدیمی‌های استقلال هستند و می‌خواهند رو در روی تیم سابق خود قرار بگیرند گفت: در اینکه ما استقلالی هستیم شکلی نیست و سال‌ها برای این تیم بازی کرده‌ایم اما حالا در کادر فنی هوادار هستیم و به این تیم تعهد داریم. تمام تلاشمان این است که بتوانیم برنده از زمین مقابل استقلال بیرون بیاییم.