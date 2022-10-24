برگزاری مسابقات «بدمینتون» در کهگیلویه/ نفرات برتر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله مختاری پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: بمناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش یک دوره مسابقات بدمینتون بزرگسالان ویژه «آقایان» در دهدشت برگزار شد.

وی ابراز داشت: در این دوره از مسابقات ۲۰ نفر از ورزشکاران در دو بخش دوبل و انفرادی به رقابت پرداختند.

مختاری تصریح کرد: در این مسابقات نفرات برتر معرفی و با اهدای لوح و با جوایزی از سوی این هیئت مورد تجلیل قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: با پایان یافتن رقابت، سید سجاد محمدیان و کیومرث دوستکام در بخش دوبل و فرید مختاری در بخش انفرادی قهرمان این دوره از مسابقات شدند.