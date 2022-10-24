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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۳۰

رئیس خانه صنعت و معدن ایران:

عمده مشکلات واحدهای صنعتی طی ۲ سال اخیر رفع شد

عمده مشکلات واحدهای صنعتی طی ۲ سال اخیر رفع شد

اصفهان- رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: طی ۲ سال گذشته بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی با همت دولت و بخش خصوصی رفع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالوهاب سهل آبادی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روز ملی صنعت در دهم تیرماه، اظهار داشت: بسیاری از استان‌های کشور روز صنعت و معدن را در سالی که گذشت و طی ماه‌های اخیر برگزار کردند و این رویداد در اصفهان نیز روز چهارشنبه چهارم آبان‌ماه برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری روز صنعت و معدن این است که جامعه صنعتی توانمندی خود را به رخ بکشد و مشکلات جامعه صنعتی را با مسئولان کشوری و استانی مطرح کند.‌

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه رویداد صنعت و معدن در سایر استان‌های کشور تاکنون به خوبی برگزار شده و مدیران کل صنایع با بخش خصوصی همکاری داشتند، ابراز داشت: امید است برگزاری روز صنعت و معدن در اصفهان نیز به طور شایسته انجام شود و وفاق، همدلی و همفکری بیشتری را شاهد باشیم.

سهل‌آبادی تصریح کرد: آنچه که رسانه‌ها می‌توانند انعکاس دهند توان کشور و توان صنعتی استان اصفهان است زیرا این استان با داشتن بیش از ۹ هزار واحد صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک اشتغال بسیار خوب مهیا کرده‌است.

وی ابراز داشت: مردم کشور و بیگانگان بدانند که به لطف خدا طی ۲ سال گذشته بسیاری از مشکلات صنعتی با همت وزارتخانه، تشکل‌ها و خانه صنعت و معدن پیگیری و رفع شده است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان توانست گام بسیار مهمی در راستای پیشرفت واحدهای صنعتی و رفع مشکلات بردارد، خاطرنشان کرد: به تازگی در خانه صنعت و معدن ایران استعلامی از واحدهای صنعتی کل کشور داشتیم تا مشخص شود کدام ارگان‌ها با صنایع همکاری داشتند و بر اساس این استعلام رتبه برتر را ستاد تسهیل کشور به دست آورد زیرا گام‌های مؤثری در راستای رفع موانع تولید برداشته است.

کد مطلب 5616004

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    نظرات

    • صنعتگر IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
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      پاسخ
      حالا که فعلا دارید واحدهای صنعتی نیمه کاری که تولیدکننده ها با بدبختی و فلاکت دارند تکمیلش می‌کنند، خلع ید میکنید، یه ظام آشکار، واقعا خسته نباشید آقای دکتر سهل آبادی و آقای سواری، این چه وضعیه درست کردید؟

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