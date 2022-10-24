به گزارش خبرنگار مهر، محمد اله‌بخش عصر دوشنبه در دیدار با مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری اردبیل اظهار کرد: راه‌های تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های حوزه تولید آبزیان و همچنین ایجاد بازار تخصصی عرضه محصولات آبزی بررسی می‌شود.

وی با تاکید بر ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری و تسهیل در حوزه‌های شیلاتی با هدف جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تصریح کرد: اگر چه فعالیت‌های مختلفی هم اکنون در استان اردبیل در زمینه آبزی‌پروری وجود دارد اما فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در این زمینه بسیار متنوع و قابل بهره‌وری بهتر است که باید سرمایه‌گذاران را به سمت آنها هدایت کرد.

مدیرکل شیلات استان اردبیل گفت: جذب سرمایه‌گذار در زمینه‌های صنعت فرآوری آبزیان، احداث کارخانه تولید غذای آبزیان، توسعه اشتغال همچنین ایجاد بازار تخصصی عرضه محصولات آبزی از مهمترین برنامه‌های شیلات استان در این زمینه است.

اله‌بخش اظهار امیدواری کرد: برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری با توجه به تنوع فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فعالیت پرورش ماهیان خاویاری، پرورش ماهی در قفس، ماهیان زینتی و… اداره کل شیلات، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای توسعه صنعت آبزی‌پروری وارد عمل شوند.

در این نشست مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری اردبیل نیز یکی از سیاست‌های اصلی استان را توجه به تولید محصولات منطبق با توان طبیعی و شرایط محیطی استان دانست.

خلیلی افزود: از طرح‌های مناسب و به روز در صنایع شیلاتی به ویژه صنایع وابسته، فرآوری دارای قابلیت‌های صادراتی و همچنین توسعه تولید و اشتغال حمایت می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت تسهیل و رفع موانع صنعت شیلاتی خاطرنشان کرد: از حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در ارتقای صنعت شیلات حمایت می‌کنیم.