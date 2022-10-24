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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۱۱

مهر خبر می‌دهد؛

ماجرای هنرستان صدر چه بود؟

ماجرای هنرستان صدر چه بود؟

خبری مبنی بر وقوع درگیری در هنرستانی در خیابان سلسلبیل تهران درشبکه‌های اجتماعی منتشر شد که پس از بررسی‌ها مشخص گردید، درگیری‌ای رخ نداده است و پلیس با گفت‌وگو جمعیت را متفرق کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش خبری مبنی بر کشته شدن یک دانش‌آموز دخترانه در هنرستان صدر واقع در خیابان سلسبیل تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این خبر آمده بود که پلیس به این مدرسه ورود کرده و یکی از دانش آموزان در درگیری کشته شده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که دقایقی قبل تجمعی در جلوی یکی از مدارس دخترانه در محله سلسبیل تهران شکل می‌گیرد و افراد اقدام به شعار دادن می‌کنند؛ کمی بعد مأموران پلیس با هدف ایجاد نظم و امنیت به این نقطه اعزام می‌شوند و با گفت‌وگو تجمع کنندگان را متفرق می‌کنند.

گفتنی است که مأموران یگان ویژه به این مدرسه وارد نشدند و تنها برخی از مأموران برای صحبت با والدین به داخل مدرسه رفتند و هیچ دانش آموزی کشته نشده است و مطالبی که در این مورد در فضای مجازی منتشر می‌شود کذب است.

بر اساس این خبر هم اکنون این محله در آرامش است و هیچ مشکل ترافیکی و یا امنیتی ندارد.

کد مطلب 5616142

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    نظرات

    • وحید IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      1 0
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      به نظرم این تکنیک از قبل با هماهنگی انجام میشه، رفتن تو مدرسه و شعار دادن و از حال رفتن! که همون موقع آمبولانس هم حضور پیدا کنه، قطعا اگر دقت کنید این الگو داره تکرار میشه، حالا این افرادی که دارن غش میکنن باید بررسی شن تا مشخص شه که چه کسی اینا رو میفرسته واسه این کار؟
    • IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      1 1
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      لاشخورها عین سگ بو میکشن تا جمع بشن و چهارتا شعار بدن بیشرفها.
    • FR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      0 1
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      گفتنی است که مأموران یگان ویژه به این مدرسه وارد نشدند و تنها برخی از مأموران برای صحبت با والدین به داخل مدرسه رفتند آخر سر چی شد؟ پس ماموران وارد شدند چرا توجیه دیگه؟ دروغگویی خوب نیست و خبر نادرست هم دروغ حساب میشه از بچگی هامون گفتند دروغگو دربان جهنم است. روز قیامت یادتون باشه
    • IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      1 1
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      معلمین و مدیر ووالدین دانش آموزان مقصرندکه اراذل پرورند

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