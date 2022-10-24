ماجرای هنرستان صدر چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش خبری مبنی بر کشته شدن یک دانش‌آموز دخترانه در هنرستان صدر واقع در خیابان سلسبیل تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این خبر آمده بود که پلیس به این مدرسه ورود کرده و یکی از دانش آموزان در درگیری کشته شده است.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که دقایقی قبل تجمعی در جلوی یکی از مدارس دخترانه در محله سلسبیل تهران شکل می‌گیرد و افراد اقدام به شعار دادن می‌کنند؛ کمی بعد مأموران پلیس با هدف ایجاد نظم و امنیت به این نقطه اعزام می‌شوند و با گفت‌وگو تجمع کنندگان را متفرق می‌کنند.

گفتنی است که مأموران یگان ویژه به این مدرسه وارد نشدند و تنها برخی از مأموران برای صحبت با والدین به داخل مدرسه رفتند و هیچ دانش آموزی کشته نشده است و مطالبی که در این مورد در فضای مجازی منتشر می‌شود کذب است.

بر اساس این خبر هم اکنون این محله در آرامش است و هیچ مشکل ترافیکی و یا امنیتی ندارد.