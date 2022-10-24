به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در دیدار جمعی از ورزشکاران و رؤسای هیئت‌های ورزشی استان قزوین اظهار کرد: جامعه ورزشی و انسجامی که پیشکسوتان با فرزندان نوپای ورزشکار و اقشار مختلف دارند از سرمایه‌های مهم اجتماعی به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه آقای تختی پیشکسوت جامعه ورزش است، تصریح کرد: آقای تختی به جوانمردی شهره بود و به همین خاطر بهترین پیشکسوت و الگو برای ورزشکاران است. جوانمردی در دین بسیار مورد توجه قرار گرفته است و انبیا (ع) همواره به جوانمردی شهره بودند و روح جوانمردی را در جامعه تقویت می‌کردند.

امام جمعه قزوین تأکید کرد: مردم برای جوانمردی بیشتر از اسم و نام احترام قائل هستند، یعنی مردم جوانمردی را زودتر از اسم و فامیلی ما می‌بینند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه جوانمردی سن نمی‌شناسد، افزود: یک نفر ممکن است ۶ ساله یا ۸۰ ساله باشد اما جوانمرد باشد، مانند فرزند امام حسین (ع) و حبیب بن مظاهر که جوانمرد بودند، جوانمردی جنسیت هم نمی‌شناسد، ما حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) را بزرگ‌ترین جوانمردان عالم می‌دانیم.

وی خاطرنشان کرد: عرصه ورزش بسیار حائز اهمیت است، ورزش ظرفیت جوانمرد پروری دارد، اگر غیر از این باشد نام‌آوری‌های مصنوعی و دنیوی است، خدا می‌گوید هر چیزی که برای غیر خدا باشد فانی و تمام‌شدنی است و هر چیزی که خدایی باشد ماندگار است.

نام‌آوری در ورزش با جوانمردی ماندگار می‌شود

آیت‌الله عابدینی عنوان کرد: اگر ما تمام عمر بیاییم خود را برای نام‌آوری تربیت کنیم، اگر نام‌آور هم شدیم اما دنبال جوانمردی نبودیم، این اهمیت ندارد، اگر بخواهیم ورزش باقی بماند و بقا پیدا کند باید خدایی باشد و خدایی بودن نیز با جوانمردی شکل می‌گیرد.

امام جمعه قزوین بیان کرد: پایه‌گذار ورزش جوانمردپرور امیرالمؤمنین (ع) بود، امیرالمؤمنین (ع) فقط در ورزش نبود بلکه عرصه‌های حکمت، فلسفه، علم، دانش، ادبیات و دیگر رشته‌ها ریشه در کلام امیرالمؤمنین (ع) دارد.

وی تأکید کرد: اگر بخواهیم بگوییم محصول و میوه این گلستان جوانمرد پرور امیرالمؤمنین (ع) چه کسانی هستند، شاید تعداد بسیار زیادی را در جهان اسلام و در دنیا می‌توانیم نام ببریم اما یکی از آن گل‌های زیبای مکتب جوانمرد پرور امیرالمؤمنین (ع) حضرت ابوالفضل (ع) است.

هنر پهلوانی این است که در زمان فتنه‌ها ولایت‌مدار باشیم

امام جمعه قزوین با بیان اینکه هنر پهلوانی این است که در زمان فتنه‌ها پای کار ولایت و انقلاب باشیم، خاطرنشان کرد: این‌گونه نباشد که تا فتنه نیست بگوییم من ولایت‌مدار هستم اما همین که فتنه پیدا شد آنقدر ساده‌لوح باشیم که خیال کنیم اگر یک سطل زبانه‌ای را آتش زدند این نظام به هم می‌ریزد، این را فقط نادان‌هایی مثل ترامپ، بایدن و یا صهیونیست‌های اسرائیل تصور می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند آن زمانی که انقلاب ما پیروز شد ما یک نهال کوچک بودیم؛ دشمن هر چه توانست برای کندن این نهال تلاش کرد، نهالی که هنوز ریشه نگرفته بود اما اکنون ما یک درخت تنومند چهل و چند ساله هستیم، آن موقعی که دشمنان ما یک قدرتی داشتند همه‌شان دست به دست هم دادند آن نهال را از جا بکنند اما نتوانستند، اکنون که دیگر قدرتشان پاشیده و چیزی از آن‌ها باقی نمانده است.