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۴ آبان ۱۴۰۱، ۹:۵۳

تحقیق جدید فاش کرد؛

مواجهه توئیتر با بحران کاربر و کمبود تبلیغات

مواجهه توئیتر با بحران کاربر و کمبود تبلیغات

طبق یک تحقیق داخلی توئیتر، بسیاری از سلبریتی ها حساب های کاربری خود را رها می کنند.توئیتر تلاش دارد کابران فعال خود که برای کسب وکارش اهمیت دارند، را حفظ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که ایلان ماسک مدیر ارشد تسلا و خریدار این پلتفرم به پایان مهلتش برای تکمیل فرایند خرید ۴۴ میلیارد دلاری این شرکت نزدیک می شود.

حساب های کاربری که توئیت های زیادی منتشر می کنند کمتر از ۱۰ درصد کاربران فعال ماهانه توئیتر را تشکیل می دهند اما ۹۰ درصد توئیت ها و نیمی از درآمد جهانی را به خود اختصاص داده اند. یک محقق توئیتر در پژوهشی داخلی به نام «توییت کنندگان به کجا رفتند؟» نوشته تعداد کاربران پر توئیت از زمان آغاز همه گیری کووید ۱۹ به شدت کاهش یافته است.

طبق این پژوهش کاربران پرتوئیت در حقیقت افرادی هستند که ۶یا ۷ روز هفته وارد توئیتر می شوند و هفته ای ۳تا ۴ بار توئیت منتشر می کنند.

همچنین تحقیق نشان داده میان توئیت کنندگان فعال انگلیسی زبان علایق تغییر کرده و همین امر جذابیت پلتفرم برای آگهی دهندگان را کاهش داده است.

محتوای مربوط به رمزارز و «غیرایمن برای کار» که شامل محتوای هرزنگاری می شود، بیشترین میزان رشد میان علایق کاربران پر توئیت انگلیسی زبان داشته است.

همزمان توجه به اخبار، ورزش و سرگرمی میان این دسته از کاربران در حال از بین رفتن است. توئیت هایی با چنین محتوایی به پلتفرم کمک کردند تا تصویری از خود به عنوان یک‌ «میدان دیجیتال شهری» بسازد و برای آگهی دهندگان بسیار مطلوب باشد.

توئیتر از مشخص کردن تعداد توئیت ها به زبان انگلیسی یا در آمد شرکت از کاربران انگلیسی زبان خودداری کرده است. اما دموگرافیک برای کسب وکار توئیتر اهمیت زیادی دارد.

این پلتفرم در سه ماهه چهارم سال گذشته بیشترین درآمد را از آمریکا داشت و بیشترین تبلیغات در این کشور نیز کاربران انگلیسی زبان را هدف می گیرد.

کد مطلب 5617256

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