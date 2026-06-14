به گزارش خبرنگار مهر، مجید عمیدپور، رئیس پژوهشگاه نیرو، در آیین رونمایی از تجهیز و راهاندازی ۱۷ مرکز تخصصی آموزش انرژی خورشیدی که با حضور مسئولان سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در محل ساتبا برگزار شد، با قدردانی از برگزاری این رویداد اظهار کرد: فراهم شدن چنین بسترهایی میتواند به شکلگیری یک حرکت ملی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کشور کمک کند.
وی با اشاره به روند شتابگیری توسعه انرژیهای پاک در سالهای اخیر افزود: طی دو تا سه سال گذشته شاهد تحول جدی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر کشور بودهایم و این روند با حمایت وزارت نیرو و تلاش مجموعههای تخصصی در حال تقویت است.
عمیدپور با تأکید بر نقش همکاری میان نهادهای آموزشی و تخصصی کشور تصریح کرد: ورود مجموعههای آموزش فنی و حرفهای به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اقدامی مهم و اثرگذار است، زیرا این حوزه به نیروی انسانی ماهر در سطح گسترده نیاز دارد و بدون تربیت نیروهای متخصص، بهرهبرداری صحیح از ظرفیتهای ایجادشده امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس پژوهشگاه نیرو با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور در حوزه انرژیهای خورشیدی و بادی گفت: ایران از پتانسیل بسیار بالایی در انرژی خورشیدی برخوردار است و در حوزه انرژی بادی نیز ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه وجود دارد که میتواند نقش مهمی در آینده سبد انرژی کشور ایفا کند.
وی ادامه داد: برآوردها نشان میدهد ظرفیتهای بالقوه قابل توجهی در حوزه انرژی بادی و خورشیدی در کشور وجود دارد و در صورت توسعه زیرساختها و آموزش نیروی انسانی، امکان بهرهبرداری گسترده از این ظرفیتها فراهم خواهد شد.
عمیدپور با تأکید بر اهمیت آموزشهای تخصصی در حوزه بهرهبرداری و نگهداری نیروگاههای تجدیدپذیر افزود: یکی از چالشهای مهم در این بخش، کمبود نیروی بهرهبردار آموزشدیده است؛ نیروهایی که بتوانند بهدرستی از تجهیزات نیروگاههای خورشیدی و بادی نگهداری کنند و راندمان سیستمها را در سطح مطلوب حفظ نمایند.
وی تصریح کرد: در بسیاری از موارد مشاهده میشود که ضعف در بهرهبرداری یا عدم تناسب میان تجهیزات و دانش فنی نیروی انسانی، موجب کاهش راندمان نیروگاهها میشود؛ از اینرو آموزشهای استاندارد و مبتنی بر نیاز واقعی صنعت ضروری است.
رئیس پژوهشگاه نیرو با اشاره به نقش پژوهشگاه نیرو در توسعه محتوای آموزشی تخصصی گفت: این مجموعه بهعنوان یکی از نهادهای تخصصی وزارت نیرو، آمادگی دارد محتوای آموزشی و بستههای تخصصی مورد نیاز در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر را در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفهای و سایر مجموعههای آموزشی کشور قرار دهد.
وی افزود: در حال حاضر در حال آمادهسازی مجموعهای از آموزشهای تخصصی و آزمایشگاهی در حوزه فناوریهای نوین انرژی هستیم که میتواند در ارتقای سطح دانش مهارتی نیروهای فعال در این صنعت نقش مهمی ایفا کند.
عمیدپور با تأکید بر ضرورت همافزایی میان نهادهای علمی و اجرایی کشور اظهار کرد: همکاری میان پژوهشگاه نیرو، ساتبا و سازمان آموزش فنی و حرفهای میتواند به تربیت نیروهای متخصص در حوزه طراحی، نصب، بهرهبرداری و نگهداری نیروگاههای تجدیدپذیر منجر شود و این امر در نهایت به افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای عملیاتی خواهد انجامید.
وی در پایان با قدردانی از دستاندرکاران این برنامه گفت: توسعه آموزشهای مهارتی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر یک ضرورت ملی است و باید با نگاه بلندمدت و برنامهریزی دقیق دنبال شود تا کشور بتواند از ظرفیتهای گسترده خود در این حوزه بهطور کامل بهرهبرداری کند.
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