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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۰۶

سرپرست معاونت علمی و فناوری:

توسعه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی یک اولویت است

توسعه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی یک اولویت است

سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر توسعه کمی و کیفی صندوق‌های پژوهش و فناوری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، روح الله دهقانی فیروزآبادی در پنجمین جلسه کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان با اشاره به توسعه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، گفت: موضوع صندوق‌های پژوهش و فناوری مساله‌ای نیست که بتوان برای آن قید و محدودیت تعیین کرد.

وی افزود: بر همین اساس توسعه صندوق‌ها نباید متوقف شود باید با ارتقاء جایگاه نظارتی و راهبری کارگروه دائمی و دبیرخانه تخصصی صندوق مستقر در صندوق نوآوری؛ بر افزایش کیفیت آن‌ها تمرکز کنیم.

به گفته دهقانی فیروزآبادی، نیاز است، ضعف‌های صندوق‌های موجود تا جای ممکن برطرف شود. باید در کنار تقویت این صندوق‌ها، فعالیت صندوق‌های بی‌اثر و غیرفعال را متوقف کرد تا سرمایه کشور به هدر نرود و زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران جدید و فعال فراهم شود.

وی همچنین بیان کرد: نکته اساسی این است که در تمامی این اقدامات؛ قوانین و مقررات باید معیار عمل باشد و اقدامی برخلاف قوانین و مطابق با سلیقه‌ها و روابط انجام نشود.

کد مطلب 5617434

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