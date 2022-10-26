هوشنگ هیهاوند در بیمارستان بستری شد/ خروج از کما بعد از ۴۸ ساعت

سیدوحید فخر موسوی دبیر هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت درباره وضعیت جسمانی هوشنگ هیهاوند هنرمند با سابقه تئاتر ایران، به خبرنگار مهر گفت: با هوشنگ هیهاوند در مراسم اختتامیه بخش تئاتر خیابانی جشنواره تئاتر مقاومت در شهر یزد بودیم و در آن مراسم از ایشان تجلیل شد. بعد از بازگشت به تهران و روز دوشنبه ۲ آبان هوشنگ هیهاوند در منزل خود دچار تشنج شده و بیهوش می‌شود.

وی ادامه داد: بعد از این اتفاق هیهاوند را به بیمارستانی در کرج منتقل می‌کنند ولی چون در آن بیمارستان رسیدگی به خوبی انجام نمی‌شد با هماهنگی‌هایی که انجام دادم، وی را به بیمارستان امید شهر تهران منتقل کردیم.

فخر موسوی یادآور شد: هوشنگ هیهاوند ۴۸ ساعت در کما بود و خوشبختانه در حال حاضر به هوش آمده ولی هنوز وضعیت جسمانی‌اش مناسب نیست.

وی در پایان سخنان خود گفت: هوشنگ هیهاوند در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امید تهران بستری است.

هوشنگ هیهاوند بازیگر و کارگردان تئاتر از هنرمندان با سابقه تئاتر است.