استفاده از ظرفیت وزارت خارجه برای احیای اقتصاد آبادان و خرمشهر

سیدمحمد مولوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وزارت امور خارجه یکی از وزارت‌خانه هایی به شمار می‌رود که تاکنون از ظرفیت آن برای توسعه شهرهای آبادان و خرمشهر استفاده نشده است.

وی افزود: تاکنون شاهد حضور هیئت عالیرتبه وزارت امور خارجه در شهر آبادان نبودیم ولی موضوع برقراری خط آبی آبادان- سیبه بصره کشور عراق سبب شده تا چنین هیئتی به آبادان سفر کند.

نماینده مردم آبادان در مجلس ادامه داد: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا سفرای جمهوری اسلامی ایران به ویژه رایزنان بازرگانی و فرهنگی، ظرفیت‌های این منطقه در زمینه‌های مختلف را معرفی کنند.

مولوی با بیان اینکه از ظرفیت‌های وزارت امور خارجه برای احیای اقتصاد شهرهای آبادان و خرمشهر استفاده می‌شود، تاکید کرد: در خصوص یکی از پیشنهادهای بنده مبنی بر راه‌اندازی نمایندگی وزارت امور خارجه در منطقه آزاد اروند و با نگاه مثبت «حسین امیر عبداللهیان»، وزیر امور خارجه مقرر شده که این اتفاق بزرگ انجام شود و اکنون در حال پیگیری یک ساختمان مناسب برای آن هستیم.