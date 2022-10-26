آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ اصفهان/آبگیری ۶ سد ۱۲ درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، احسان الله امینی با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره کنونی شش سد بزرگ استان اصفهان اظهار داشت: ذخیره سد مخزنی زاینده رود با ظرفیت نرمال یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون متر مکعب امروز به ۱۳۸ میلیون مترمکعب رسید.

وی با بیان اینکه ذخیره آبی سد زاینده رود نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته است، ادامه داد: در مقایسه با بلندمدت (۵۰ سال)، ذخیره آب این سد ۷۹ درصد کاهش یافته است.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به وضعیت سد گلپایگان اشاره کرد و گفت: این سد در حال حاضر ۵.۶۹ میلیون مترمکعب آب ذخیره داشته است و حجم آن نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه بدون تغییر محسوس و در مقایسه با بلند مدت ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

امینی با بیان اینکه ذخیره سد قره‌آقاچ سمیرم به ۶۰ .۱۷ میلیون مترمکعب رسیده، افزود: ذخیره سد حنای سمیرم نیز تا امروز به ۳.۷۴ میلیون مترمکعب رسیده است. از این رو حجم این سد در مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۶۱ درصد کاهش ذخیره آبی دارد.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: سد خمیران در تیران و کرون تا امروز حدود یک میلیون مترمکعب ذخیره آبی داشته است و ذخیره این سد نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: سد باغکل واقع در خوانسار نیز هم اکنون ۰.۶۱ میلیون مترمکعب آب دارد و بر این اساس حجم آبی سد باغکل در مقایسه با سال قبل ۵ درصد افزایش و نسبت به میانگین بلند مدت ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

امینی با اشاره به اینکه میزان پرشدگی سدهای استان ۱۲ درصد است، خاطر نشان کرد: بررسی وضعیت سدهای استان نشان می‌دهد که میزان پرشدگی سدها نسبت به میانگین بلند مدت با کاهشی معادل ۷۵ درصد مواجه بوده است.