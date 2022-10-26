  1. استانها
  2. اصفهان
۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۱۴

آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ اصفهان/آبگیری ۶ سد ۱۲ درصد است

آخرین وضعیت ذخایر سدهای بزرگ اصفهان/آبگیری ۶ سد ۱۲ درصد است

اصفهان- مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: مجموع ذخیره آب سدهای بزرگ استان اصفهان به ۱۷۰ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، احسان الله امینی با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره کنونی شش سد بزرگ استان اصفهان اظهار داشت: ذخیره سد مخزنی زاینده رود با ظرفیت نرمال یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون متر مکعب امروز به ۱۳۸ میلیون مترمکعب رسید.

وی با بیان اینکه ذخیره آبی سد زاینده رود نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد کاهش داشته است، ادامه داد: در مقایسه با بلندمدت (۵۰ سال)، ذخیره آب این سد ۷۹ درصد کاهش یافته است.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان به وضعیت سد گلپایگان اشاره کرد و گفت: این سد در حال حاضر ۵.۶۹ میلیون مترمکعب آب ذخیره داشته است و حجم آن نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه بدون تغییر محسوس و در مقایسه با بلند مدت ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

امینی با بیان اینکه ذخیره سد قره‌آقاچ سمیرم به ۶۰ .۱۷ میلیون مترمکعب رسیده، افزود: ذخیره سد حنای سمیرم نیز تا امروز به ۳.۷۴ میلیون مترمکعب رسیده است. از این رو حجم این سد در مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۶۱ درصد کاهش ذخیره آبی دارد.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: سد خمیران در تیران و کرون تا امروز حدود یک میلیون مترمکعب ذخیره آبی داشته است و ذخیره این سد نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: سد باغکل واقع در خوانسار نیز هم اکنون ۰.۶۱ میلیون مترمکعب آب دارد و بر این اساس حجم آبی سد باغکل در مقایسه با سال قبل ۵ درصد افزایش و نسبت به میانگین بلند مدت ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

امینی با اشاره به اینکه میزان پرشدگی سدهای استان ۱۲ درصد است، خاطر نشان کرد: بررسی وضعیت سدهای استان نشان می‌دهد که میزان پرشدگی سدها نسبت به میانگین بلند مدت با کاهشی معادل ۷۵ درصد مواجه بوده است.

کد مطلب 5617602

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها