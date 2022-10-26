تحقق اهداف طرح تحول راهبردی بانک

به گزارش به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک سپه پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در این همایش با تقدیر از کارکنان که باهدف کسب رضای خدای متعال نمره قبولی در پروژه ملی ادغام کسب کرده و موجبات موفقیت این طرح و یکپارچگی بانک سپه شدند، گفت: موفقیت پروژه عظیم ادغام در بانک سپه، مرهون تبلور نگاه جهادی و مجموعه‌ای از اقدامات متکی بر عمل اعتقادی، مخلصانه، مجاهدانه و باپشتکار در حوزه‌های مختلف است.

ابراهیمی با اشاره به موفقیت‌های کسب‌شده در مدت اجرای پروژه ملی ادغام از مهرماه ۱۴۰۰ تا مهرماه سال جاری، موفقیت در این مسیر را امتحان الهی برای مدیران و کارکنان بانک سپه خواند و افزود: تمامی مدیران و کارکنان بانک سپه در این آزمون سخت با فداکاری، اخلاص در عمل و تلاش مستمر، سربلند شده‌اند.



طرح تحول راهبردی دومین پروژه کلیدی پس از پروژه ملی ادغام

وی با تأکید بر محوریت تبیین ابعاد و جاری‌سازی برنامه تحول راهبردی تا افق ۱۴۰۴ و ارزیابی عملکرد شعب در سمینار مدیران ارشد بانک سپه تصریح کرد: طراحی و اجرای طرح تحول راهبردی، دومین پروژه کلیدی و امتحان بزرگ برای مدیران و کارکنان بانک سپه است که قطعاً در آن موفق خواهند شد.

مدیرعامل بانک سپه، سودآوری، رقابت‌پذیری، فناوری، افزایش خدمات درآمدی و کارمزدی، هوشمندی بانک، پیشبرد فروش و بازاریابی، توانمندسازی نیروی انسانی، سازماندهی و آمایش شعب، پایش مستمر مناطق و شعب، ارتباط با مشتریان، کنترل تسهیلات و سپرده‌ها، تمرکز بر حوزه بین‌الملل، فروش دارایی‌ها و سلامت کارکنان را ازجمله مهم‌ترین ضرورت‌ها و اهداف بانک در طراحی و اجرای طرح تحول راهبردی عنوان کرد و از مدیران مناطق خواست تا تمامی امکانات را در جهت تحقق اهداف تعیین شده بسیج کنند.



نخستین ضرورت طرح تحول راهبردی، سودآوری است

ابراهیمی نخستین ضرورت طرح تحول راهبردی را مسئله سودآوری عنوان کرد و گفت: بانک سپه در شرایط رقابتی امروز نیازمند مجموعه‌ای از توانمندی‌ها و رشد قابلیت‌هایی مانند تحلیل گری، قدرت ریسک، محاسبه گری و سایر مهارت¬های نیروی انسانی در تمامی حوزه‌های فعالیت است که در طرح تحول راهبردی به‌طور کامل و دقیق برای تحقق این هدف و میزان رشد مورد انتظار واحدهای ستاد و صف در طول سال¬های اجرای تحول، تعیین شده است.



افزایش خالص دارایی‌های بانک مهم‌ترین شاخص برای رقابت‌پذیری

ابراهیمی بابیان اینکه حضور فعال در حوزه رقابت‌پذیری از ملزومات بانکداری نوین است، اظهار داشت: افزایش بهره وری بانک مهم‌ترین شاخص برای رقابت‌پذیر بودن یک بانک است که از طریق جذب سپرده‌های ارزان‌قیمت، دریافت کارمزد از ارائه و فروش خدمات مانند کارمزد تراکنش‌ها به دست می‌آید که در طرح تحول راهبردی با دقت به جزئیات آن پرداخته‌شده است.



اهمیت مراقبت از سپرده‌های ارزان‌قیمت

ابراهیمی وضعیت ترکیب منابع بانک سپه را مناسب ارزیابی کرد و از لزوم و اهمیت مراقبت از سپرده ارزان‌قیمت برای تبدیل نشدن به منابع گران، سخن گفت و افزود: مهم‌ترین خواسته از مدیران مناطق و استان‌ها، اجرای برنامه‌های جذب سپرده‌ها با منطق اقتصادی و مبتنی بر برنامه¬های تحولی است.



افزایش هوشمندی بانک در طرح تحول راهبردی

ابراهیمی بابیان اینکه در طرح تحول راهبردی بر حوزه فناوری و افزایش هوشمندی بانک به‌عنوان یک بانک تعاملی و پویا تأکید شده است، از اهمیت برنامه‌ریزی به‌منظور ایجاد ساختار هوشمند در بانک سپه به‌منظور کسب رتبه اول در بانکداری دیجیتال در سطح شبکه بانکی با توجه به ظرفیت‌های موجود در بانک سپه، سخن گفت.

وی ادامه داد: توانمندی معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال در مهاجرت اطلاعات شش بانک و مؤسسه در بانک سپه ثابت می‌کند، رسیدن به رتبه برتر در بانکداری دیجیتال در افق ۱۴۰۴ که در طرح تحول راهبردی آمده، برای بانک سپه دور از انتظار نیست.



تسریع درفروش تمامی املاک و دارایی مازاد مناطق تا پایان سال جاری

مدیرعامل بانک سپه با تأکید بر فروش املاک و دارایی‌های مازاد بانک به‌عنوان منابع دردسترس، خطاب به مدیران مناطق و استان‌ها با توجه به تفویض مسئولیت فروش این دارایی‌ها به مناطق گفت: تسریع درفروش تمامی املاک و دارایی مازاد مناطق با استفاده از تمام ظرفیت کارکنان تا پایان سال جاری مورد انتظار است.



پیاده‌سازی نظام جامع کنترل، ذیل طرح تحول راهبردی بانک سپه

ابراهیمی با مهم برشمردن عمق بخشیدن به نظارت و کنترل توسط واحدهای ذی ربط از پیاده‌سازی نظام جامع کنترل، ذیل طرح تحول راهبردی بانک سپه خبر داد و مسئولان بازرسی و حراست را مسئول رسیدگی به هرگونه مسئله‌ای در شرکت‌ها و بدنه عملیاتی دانست و گفت: انتخاب و اولویت ما کار سالم و خداپسندانه و سپس سودآوری است.

مدیرعامل بانک سپه با مهم برشمردن کنترل و نظارت در تمامی بخش‌های سازمان خواستار در اولویت قرار گرفتن تحقق اهداف و چشم انداز بانک و تضمین سلامت بانک از سوی واحدهای نظارتی و کنترلی شد.



* تدوین ساختار جدید سازمانی برای سرعت دهی در بانک مطابق با خطوط کسب‌وکار

دکتر ابراهیمی همچنین درخصوص ساختار جدید سازمانی توضیحاتی ارائه داد و گفت: این ساختار برای سرعت دهی در گردش عملیات، اطلاعات و مطابق با خطوط کسب‌وکار در طرح تحول راهبردی بانک سپه طراحی و پیش‌بینی‌شده است.

وی با عنوان اینکه در ساختار جدید بخش‌های مختلفی پیش‌بینی‌شده است، خاطرنشان کرد: شناسایی و انتخاب نیروهای متناسب با فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در صدر توجهات مدیران مناطق باشد.



* پتانسیل‌هایی در بانک سپه وجود دارد که مصداق آن در هیچ بانک و سازمانی نیست

دکتر ابراهیمی از اراده و عزم مدیران بانک سپه در انتخاب افراد اصلح و شایسته سخن گفت و با مهم برشمردن استفاده مناسب از ظرفیت‌های سرمایه انسانی جوان بانک سپه، ادامه داد: اعتقاد دارم، پتانسیل‌هایی در بانک سپه وجود دارد که مصداق آن در هیچ سازمانی نیست. لذا وظیفه تمامی مدیران در ستاد و صف بهره مندی از نخبگان در پست‌ها و مسئولیت‌های مناسب در جهت پیشرفت سازمان است، چراکه انتخاب غلط عدم تحقق اهداف را به دنبال دارد.

وی در خاتمه، ایجاد گروه‌های غیررسمی از بین کارکنان نخبه به‌منظور توسعه خلاقیت و نوآوری بانک، توسط مناطق را متذکر و خواستار حضور فعالانه بانک سپه در رویدادهای اقتصادی مرتبط بانکی و خدماتی ملی و بین‌المللی شد.