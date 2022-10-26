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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۴۹

زلنسکی: اوکراین در معرض تهدید هسته ای از سوی روسیه است

زلنسکی: اوکراین در معرض تهدید هسته ای از سوی روسیه است

رئیس جمهور اوکراین می گوید کشورش در معرض خطر حمله هسته ای از سوی روسیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتینک، رئیس جمهور اوکراین بار دیگر ادعاهای بی اساسی را در خصوص پهپادهای ایرانی مطرح کرد.

« ولودیمیر زلنسکی» امروز چهارشنبه در ادعاهای نه چندان تازه اعلام کرد که روسیه بیش از ۴۰۰ پهپاد ایرانی را علیه اهداف غیرنظامی در اوکراین بکار گرفته است.

در حالیکه این روزها پروژه موسوم به «بمب کثیف» برای اتهام زنی علیه روسیه به طور جدی از سوی کی یف و متحدان غربی آن دنبال می شود، رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که تهدید هسته‌ای روسیه علیه این کشور وجود دارد.

رئیس جمهور اوکراین روز گذشته نیز مدعی شد که روسیه درخواستی برای دستیابی به ۲ هزار پهپاد ایرانی را مطرح کرده است و روس ها به دنبال به کار گیری پهپادهای ساخت ایران در نبرد با کی یف هستند.

ادعاهای رئیس جمهور اوکراین در حالی عنوان شد که پیشتر «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد ادعاها درباره اقدام مسکو در خرید هواپیماهای بدون سرنشین از ایران را تکذیب کرد.

کد مطلب 5617817

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