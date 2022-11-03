به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه پس از بررسی ها با توجه به احتمال ساخت «بمب کثیف» در اوکراین ادعا کرد: هیچ نشانه‌ای مبنی بر فعالیت هسته‌ای ثبت نشده در تأسیسات اوکراین پیدا نشده است!

بیانیه صادره از سوی آژانس در این خصوص مدعی است: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید می کند که هیچ نشانه ای از فعالیت هسته ای ثبت نشده در سایت هایی که در اوکراین بررسی کرده است، پیدا نکرده است!

این بیانیه می افزاید: رافائل گروسی (مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) تأیید می کند که آژانس برای ادامه بازرسی ها در اوکراین برای اطمینان از عدم وجود فعالیت های اعلام نشده اتمی آماده است. بازرسی ها در ۳ سایت به درخواست دولت اوکراین انجام شد.

در همین ارتباط، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشتر به هشدارهای روسیه در خصوص احتمال استفاده «بمب کثیف» از سوی اوکراین واکنش نشان داد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که بازرسان این سازمان به درخواست کی یف از ۲ نیروگاه هسته ای در اوکراین بازرسی خواهند کرد تا ببینند هشدارهای روسیه مبنی بر آمادگی اوکراین برای استفاده از بمب کثیف صحت دارد یا نه.

«رافائل گروسی» در ادامه اضافه کرد که هر ۲ نیروگاه هسته ای در چارچوب توافقنامه نظارت امنیتی توسط بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور مرتب بازرسی می شوند.

این مقام آژانس بین المللی انرژی اتمی خاطر نشان کرد که بازرسان این سازمان در روزهای آینده از سایر نیروگاه های هسته ای در اوکراین بازدید و تحقیق خواهند کرد که آیا فعالیت یا مواد هسته ای گزارش نشده ای وجود دارد یا نه.

از سوی دیگر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین هم امروز در سخنانی اعلام کرد که نمایندگانی از آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) به شهر کی یف پایتخت کشور اوکراین سفر می کنند. این سفر در پی هشدارهای مسکو پیرامون احتمال داشتن «بمب کثیف» از سوی اوکراین روی می دهد.

«میخائیل اولیانوف» در این باره گفته بود: طی روزهای آینده، شماری از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به اوکراین سفر می کنند. کار آنها ممکن است مدتی طول کشیده و نتایج آن به زودی اعلام می شود.

گفتنی است که سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در هفته های پیش تصریح کرده بود که احتمال استفاده اوکراین از بمب کثیف (بمب حاوی مواد رادیواکتیو) در سرزمین های خود با هدف محکوم کردن مسکو در این خصوص وجود دارد.

از سوی دیگر، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین هم با واقعی خواندن تهدید استفاده کی یف از «بمب کثیف» تاکید کرد که تصمیم گیری درباره باور کردن یا نکردن خطر ناشی از آن، برعهده کشورهای غربی است.

پسکوف گفت: این واقعیت که آنها (غربی ها) به اطلاعات طرف روسی اعتماد ندارد، به این معنا نیست که تهدید استفاده از یک بمب کثیف، دیگر احساس نشده و از بین می‌رود. تهدید همچنان به قوت خود باقی است. این اطلاعات توجه نمایندگان وزارت دفاع روسیه را جلب کرده و حالا به غربی‌ها بستگی دارد که بخواهند این تهدید را باور کنند یا نه.

نگرانی های مسکو درباره این موضوع، در بحبوحه افزایش هراس ها بین مقامات و رسانه های غربی از وقوع جنگ اتمی در اوکراین مطرح شده است؛ در واقع بسیاری از رسانه ها و مقامات غربی به وضوح از دکترین روسیه درباره سلاح اتمی بی اطلاع بوده و یا به طور عامدانه درباره این موضوع دروغ پردازی می کنند. بر اساس دکترین روسیه، استفاده از سلاح اتمی بدون وجود تهدیدی ملموس علیه این کشور، ممنوع است.