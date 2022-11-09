به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «رافائل گروسی» دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه در بیانیه ای به موضع گیری دوباره درباره موضوع آماده سازی «بمب کثیف» در اوکراین پرداخت.

در بیانیه صادره از سوی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در این خصوص ادعا شده است: نشانه هایی از آماده سازی «بمب کثیف» در اوکراین نیافتیم! آژانس بین المللی انرژی اتمی نتوانست نشانه هایی از آماده سازی بمب کثیف در اوکراین را پیدا کند.

پیش از این، دیمیتری پولیانسکی نماینده دائم روسیه در سازمان ملل تصریح کرده بود: تهدید کی‌ یف برای استفاده از بمب کثیف زیاد است؛ اوکراین توانایی ایجاد آن را دارد و دلایلی برای استفاده از آن دارد. رژیم ولودیمیر زلنسکی خواهان درگیری بین فدراسیون روسیه و ناتو است. ما معتقدیم که این یک خطر بسیار جدی و یک تهدید جدی است. اوکراین این فرصت را دارد و اوکراین دلایل زیادی برای استفاده از آن دارد." به گفته وی، رژیم زلنسکی به دنبال وارد کردن ناتو به رویارویی مستقیم با روسیه است که بسیار خطرناک، اما برای رژیم زلنسکی مفید است.

در همین ارتباط، آژانس بین المللی انرژی اتمی پنجشنبه هفته پیش پس از بررسی ها با توجه به احتمال ساخت «بمب کثیف» در اوکراین مدعی شد: هیچ نشانه‌ای مبنی بر فعالیت هسته‌ ای ثبت نشده در تأسیسات اوکراین پیدا نشده است! آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید می کند که هیچ نشانه ای از فعالیت هسته ای ثبت نشده در سایت هایی که در اوکراین بررسی کرده است، پیدا نکرده است! رافائل گروسی (مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) تأیید می کند که آژانس برای ادامه بازرسی ها در اوکراین برای اطمینان از عدم وجود فعالیت های اعلام نشده اتمی آماده است. بازرسی ها در ۳ سایت به درخواست دولت اوکراین انجام شد.

از سوی دیگر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین هم پیشتر در سخنانی اعلام کرده بود که نمایندگانی از آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) به شهر کی یف پایتخت کشور اوکراین سفر می کنند. این سفر در پی هشدارهای مسکو پیرامون احتمال داشتن «بمب کثیف» از سوی اوکراین روی می دهد.

گفتنی است که سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در هفته های پیش تصریح کرده بود که احتمال استفاده اوکراین از بمب کثیف (بمب حاوی مواد رادیواکتیو) در سرزمین های خود با هدف محکوم کردن مسکو در این خصوص وجود دارد.

نگرانی های مسکو درباره این موضوع، در بحبوحه افزایش هراس ها بین مقامات و رسانه های غربی از وقوع جنگ اتمی در اوکراین مطرح شده است؛ در واقع بسیاری از رسانه ها و مقامات غربی به وضوح از دکترین روسیه درباره سلاح اتمی بی اطلاع بوده و یا به طور عامدانه درباره این موضوع دروغ پردازی می کنند. بر اساس دکترین روسیه، استفاده از سلاح اتمی بدون وجود تهدیدی ملموس علیه این کشور، ممنوع است.