«شویگو» با وزیر دفاع چین درباره «بمب کثیف» گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که «سرگئی شویگو» وزیر دفاع این کشور با «وی فنگه» (Wei Fenghe) همتای چینی خود گفتگو کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این باره آمده است که محور رایزنی وزرای دفاع چین و روسیه، موضوع احتمالی استفاده اوکراین از «بمب کثیف» بودهاست.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می کند: وضعیت در اوکراین مورد بحث قرار گرفت. سرگئی شویگو نگرانی خود را درباره تحریکات احتمالی اوکراین با استفاده از بمب کثیف به همتای چینی خود انتقال داد.

در همین رابطه، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین دیروز در سخنانی اعلام کرد که نمایندگانی از آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) به شهر کی یف پایتخت کشور اوکراین سفر می کنند. این سفر در پی هشدارهای مسکو پیرامون احتمال داشتن «بمب کثیف» از سوی اوکراین روی می دهد.

«میخائیل اولیانوف» در این باره گفت: طی روزهای آینده، شماری از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به اوکراین سفر می کنند. کار آنها ممکن است مدتی طول کشیده و نتایج آن به زودی اعلام می شود.

گفتنی است که سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در روزهای گذشته تصریح کرده بود که احتمال استفاده اوکراین از بمب کثیف (بمب حاوی مواد رادیواکتیو) در سرزمین‌های خود با هدف محکوم کردن مسکو در این خصوص وجود دارد.

از سوی دیگر، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین هم با واقعی خواندن تهدید استفاده کی یف از «بمب کثیف» تاکید کرد که تصمیم گیری درباره باور کردن یا نکردن خطر ناشی از آن، برعهده کشورهای غربی است.

پسکوف گفت: این واقعیت که آنها (غربی ها) به اطلاعات طرف روسی اعتماد ندارد، به این معنا نیست که تهدید استفاده از یک بمب کثیف، دیگر احساس نشده و از بین می‌رود. تهدید همچنان به قوت خود باقی است. این اطلاعات توجه نمایندگان وزارت دفاع روسیه را جلب کرده و حالا به غربی‌ها بستگی دارد که بخواهند این تهدید را باور کنند یا نه.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه هم دیروز دوشنبه در اظهاراتی جداگانه به این نکته اشاره کرد که مسکو خود را آماده می‌کند تا موضوع استفاده احتمالی کی یف از بمب کثیف را در سازمان ملل متحد مطرح کند.

نگرانی های مسکو درباره این موضوع، در بحبوحه افزایش هراس ها بین مقامات و رسانه های غربی از وقوع جنگ اتمی در اوکراین مطرح شده است؛ در واقع بسیاری از رسانه ها و مقامات غربی به وضوح از دکترین روسیه درباره سلاح اتمی بی اطلاع بوده و یا به طور عامدانه درباره این موضوع دروغ پردازی می کنند. بر اساس دکترین روسیه، استفاده از سلاح اتمی بدون وجود تهدیدی ملموس علیه این کشور، ممنوع است.