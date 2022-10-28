برخورد موتورسیکلت و دنا در شهرضا ۵ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۴ و ۲۶ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه دنا با یکدیگر برخورد کرده‌اند، ادامه داد: این حادثه در کمربندی شهرضا، روبه‌روی شهرک صنعتی امیرکبیر رخ داده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اینکه در این حادثه پنج نفر شامل چهار مرد ۱۸ تا ۵۵ ساله و یک خانم ۵۱ ساله مجروح شدند، اضافه کرد: دو واحد امدادی برای این حادثه اعزام شده است.

وی اضافه کرد: مصدومان این حادثه به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا منتقل شدند.