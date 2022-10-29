تولید سریع ترین کفش جهان مجهز به هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این ابداع که «مون واکرز»(Moonwalkers) نام گرفته روی کفش فرد بسته می‌شود و با تقلید از رولر اسکیت و همچنین با کمک موتورهای الکتریکی کوچکی ۸ چرخ را به حرکت درمی آورند و فرد را به جلو می‌رانند.

کفش‌های مذکور حاصل فعالیت تیم مهندسان شرکت «شیفت رباتیکس» هستند. بنیانگذار شرکت هنگامی که برای رسیدن به محل کار پیاده می‌رفت، متوجه شد کفش‌های برقی مدت زمان رفت و آمد او را به نصف کاهش می‌دهد. دلیل این امر آن است که متوسط سرعت پیاده رفتن از ۳ به ۷ مایل برساعت افزایش می‌یابد.

این گجت با قیمت خرده فروشی ۱۳۹۹ دلار عرضه می‌شود. البته شرکت شیفت رباتیکس در وب سایت کیک استارتر محصول خود را عرضه کرده و سعی دارد ۹۰ هزار دلار سرمایه جمع آوری کند. این شرکت تاکنون ۸۲ هزار و ۸۲۰ دلار جمع آوری کرده است.

نکته جالب این کفش‌ها الگوریتم‌های ماشین یادگیری یگانه ای است که با توجه به گام‌های فرد سازگار می‌شود.