محافظ دندان دستگاه های الکترونیکی را کنترل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، به طور معمول گاردهای دندان در ورزش هایی مانند بوکس و فوتبال به کار می روند. اما اکنون یک نمونه آزمایشی از آن ساخته شده که به افراد اجازه می دهد بدون استفاده از دستان شان و فقط با ردیابی الگوهای گاز گرفتن، دستگاه های الکترونیک را کنترل کنند.

هم اکنون محققان دانشگاه ملی سنگاپور و تسینگهوا در چین نمونه اولیه این دستگاه را ساخته اند. این گارد برخلاف دستگاه های کنترل ابزار الکترونیکی فعلی مانند سیستم های ضبط صوت با سروصدای بلند پس زمینه خاموش نمی شود و نیازی به یک حافظه عملیاتی وسیع ندارد.

همچنین برخلاف سیستم های ردیابی چشمی نیازی به نصب دوربین در جلوی صورت کاربر ندارد. علاوه بر آن گارد دندان هوشمند مانند ابزارهایی که برای رصد امواج مغزی به کار می روند، عجیب و غریب نیست.

در عوض گجت پوشیدنی مذکور یک دستگاه انعطاف پذیر حاوی مجموعه ای از پدهای حساس به فشار است که هرکدام حاوی فسفرهای رنگی متفاوت هستند. همزمان با آنکه کاربر گارد را گاز می گیرد و روی پدها فشاری ایجاد می کند، نوری از پد ساطع می شود. میزان درخشندگی این رنگ با توجه به میزان فشار متفاوت است.

شیوه های مختلف گاز گرفتن گارد دندان الگوهای انتشار نور مختلفی ایجاد می کند. در این میان یک حسگر اپتوالکترونیک الگوهای مذکور را ردیابی و داده ها را به یک رایانه منتقل می کند. در مرحله بعد با استفاده از الگوریتم های مبتنی بر ماشینی یادگیری، رایانه هر الگو را با یک دستور ازپیش تعیین شده همخوان می کند.

در تست هایی که تاکنون انجام شده، گارد دندان هوشمند با دقت ۹۸ درصد دستورات ارسالی را شناسایی کرده است. هزینه ساخت نمونه حدود ۱۰۰ دلار سنگاپور (معادل ۷۰ دلار آمریکا) است. هرچند پیش بینی می شود در صورت تولید انبوه هزینه تولید نیز کاهش یابد.

محققان اکنون مشغول ارتقای عملکرد گارد دندان هستند و امیدوارند آن را در یک محیط کلینیکی مانند خانه های سالمندان آزمایش کنند.