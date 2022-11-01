رمز گشایی از زبان حیوانات با هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، به زودی انسان ها می توانند با حیوانات ارتباط برقرار کنند. این درحالی است که هم اکنون محققان سعی دارند با استفاده از هوش مصنوعی با زنبورها، فیل ها و نهنگ ها صحبت کنند. اما کارشناسان بیم آن دارند از چنین قدرتی برای کنترل گونه های حیوانات وحشی استفاده شود.

درهمین راستا کارن بیکر پژوهشگر دانشگاه بریتیش کلمبیا در مصاحبه ای اعلام کرد: گروهی از محققان در آلمان استفاده از هوش مصنوعی الگوهای اصوات غیرانسانی مانند صدای رقص زنبورهای عسل و صداهای با فرکانس پایین فیل ها را رمزگشایی کرده اند. به این ترتیب با کمک فناور ی مذکور نه تنها می توان با حیوانات ارتباط برقرار بلکه حتی آنها را کنترل کرد.

بیکر توضیح می دهد هوش مصنوعی مذکور را می توان به ربات ها افزود تا به این ترتیب مانع ارتباطی با حیوانات را حذف کرد اما این دستاورد سوالاتی اخلاقی نیز ایجاد می کند.

توانمندسازی انسان ها برای صحبت با گونه های مختلف حیوانات نوعی حس نزدیکی یا حس تسلط و توانایی دستکاری برای اهلی سازی گونه های وحشی را ایجاد می کند که قبلا برای انسان ممکن نبوده است.

پیش از این محققان مرکز ماشین یادگیری و رباتیکسDahlem در آلمان RoboBee را طراحی کرده اند که حرکت پرواز زنبورها را تقلید می کرد. زنبورها از این حرکت برای انتقال اطلاعات به یکدیگر استفاده می کنند.

ربات مذکور که شبیه نمونه واقعی نیست، به شکل یک اسفنج با بال طراحی شده و به یک میله متصل بود که حرکات آن را کنترل می کرد.

محققان به ربات آموزش دادند رقص زنبور را به دقت تقلید کند و به این ترتیب موفق شدند زنبورها را فریب دهند تا به آنها گوش دهند.

برخی از زنبوها جهت حرکتRoboBee را دنبال می کردند مانند آنکه در کندو به کجاحرکت کند یا در چه نقطه ای متوقف شوند.

بیکر در این باره می گوید: گام بعدی پژوهشگران آلمانی قرار دادن چند ربات در کندو های مختلف است تا مشخص شود کلونی زنبورها آن را به عنوان یکی از اعضای خود قبول می کنند یا خیر.

او می افزاید: در مرحله بعد ما کنترل زیاد و بی سابقه ای بر کندو خواهیم داشت.