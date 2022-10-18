ابداع روشی نوین برای چاپ بارکد روی مواد خوراکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، انجام این کار روی طعم یا شکل ظاهری ماده غذایی تاثیری ندارد و نیازمند استفاده از هیچ برچسب خاصی نیست.

فناوری مذکور به نام interiQr مشهور است که گروهی از محققان دانشگاه اوزاکا ژاپن آن را توسعه داده اند. محققان برای آزمایش فناوی مذکور بیسکوییت های را به طور سه بعدی چاپ کردند که نرم بودند و ظاهر آنها نرمال به نظر می رسید اما داخل آنها حفره های خالی هوا وجود داشت.

هرچند این الگوها را نمی توان زیر نور معمول دید اما هنگامیکه از جلو به بیسکوییت ها نگاه می شود، هاله ای از پنجره ها روی آنها مشخص است. در مرحله بعد با کمک یک موبایل هوشمند می توان کدها را خواهند و در نتیجه داده های ذخیره شده در آنها آشکار می شود.

البته فناوری مذکور را هم اکنون فقط می تواند در غذاهای چاپی نازک و نیم شفاف بکاربرد. با این وجود محققان امیدوارند دستاوردشان به تولید کنندگان، خرده فروشان و مشتریان گزینه ای جایگزین برای روش های پر هزینه با دور ریز زیاد مانند برچسب های کاغذی روی میوه یا برچسب های RFID روی بسته بندی کالاها فراهم کند.

علاوه برآن اگر اطلاعاتی مانند مواد تشکیل دهنده یا محتوای مغذی را بتوان با کمک خود غذا به مخاطب نشان داد، بسته بندی کالا برای نشان دادن همان داده ها به کاربر جمع و جورتر می شود.

کوسوکه ساتو مولف ارشد این پژوهش می گوید: روش چاپ سه بعدی ما نمونه ایده الی از دگرگونی دیجیتال مواد غذایی است. ما امیدواریم در آینده این امر قابلیت ردیابی و ایمنی غذا را بهبود دهد. همچنین می توان از این فناوری برای بهبود تجربیات استفاده از واقعیت افزوده در صنعت مواد غذایی نیز استفاده کرد.