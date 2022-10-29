به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری در پیامی وقوع حادثه تروریستی در حرم مطهر احمد بن موسی علیه‌السلام را که منجر به شهادت سه کودک دانش آموز شد؛ تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

یَا أَیَّتُها النَّفسُ المُطمَئِنَّة إِرجعی إِلی ربِّکَ راضیةً مَرضیة فَادخلی فِی عِبادی وَادخلی جَنَّتی

حادثه‌ی تروریستی اخیر در حرم حضرت سید میر احمد ابن موسی (شاه‌چراغ) علیهم‌السلام شیراز که منجر به شهادت مظلومانه و مجروح شدن تعدادی از هم‌وطنان عزیزمان گردید، قلب آزادی خواهان و عدالت‌طلبان را آزرد و همگان را به سوگ نشاند.

ارادت مردم ایران به خاندان اهل‌بیت همواره سند عزت و حریت آنان بوده و بر این اساس در میان شهدای این حادثه‌ی تروریستی شاهد حضور سه دانش‌آموز شهیدی هستیم که مظهر عشق و دلدادگی به حضرات آل الله هستند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به عموم مردم ایران، به‌ویژه، فرهنگیان، دانش آموزان و خانواده‌های داغدار استان فارس و شهر شیراز، از همکاران عزیز فرهنگی‌ام انتظار دارم در جنگ شناختی و ادراکی پیش رو با رویکرد تربیتی به شبهه زدایی پرداخته و سنگر مقدس مدرسه و کلاس درس را میدانی پرشور برای تربیت نسلی تمدن ساز و پیشرو قرار دهند.