فریاد یکصدای دانشجویان در محکومیت اقدام تروریستی شاهچراغ

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (شنبه ۷ آبان ماه) جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه علم و صنعت پس از برگزاری نماز جماعت ظهر، دسته عزاداری تشکیل داده و جنایت تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ و کشته و مجروح شدن جمعی از هم وطنان مان را محکوم کردند.

مرد و زن در این دسته عزاداری حضور یافتند و شعارهایی چون «الله اکبر، خامنه‌ای رهبر»، «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست»، «وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه»، «اگر دوباره کربلا تکرار گردد، آماده‌ایم تا جان ما ایثار گردد»، «یاری نمائیم از حسین این زمانه، دشمن اگر با ما سر پیکار گردد»، «فریاد یا محمدا، شیراز شده کرببلا»، «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز» و «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند» سر دادند.

دانشجویان دست‌نوشته‌هایی با مضمون «مرگ بر سلبریتی خائن»، «ننگ ما ننگ ما، آشوبگر شهر ما»، «آشوبگر فتنه‌گر، ننگ به نیرنگ تو» و «زن، زندگی شعارشون، وطن فروشی کارشون» در دست داشتند.

عکس‌هایی با مضمون «برای آرتین» روی دیوار دانشگاه علم و صنعت در محکومیت حمله تروریستی به شیراز استفاده شده بود.

متنی که از سوی جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در محکومیت حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ قرائت شد به شرح زیر است:

«کشتند خدا زائر مظلوم به شیراز

دگر وقت جهاد است، دگر وقت جهاد است

با چادر زهرا شده پرپر گل این خاک

دگر وقت جهاد است، دگر وقت جهاد است

ما شیعه حیدر، همه خونخواه حسینیم، فدایی حسینیم، فدایی حسینیم

یار پسر فاطمه و پیر خمینیم، فدایی حسینیم، فدایی حسینیم

آشبوبگر و داعشی و قاتل این خلق، از امروز بدانید، دگر خواب ندارید

گر اذن دهد سید علی، مرد نبردیم، قسم خورده به خونیم، قسم خورده به خونیم»

با وجود اینکه جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه علم و صنعت در کمال آرامش و در حال عزاداری برای شهدای حمله تروریستی شیراز بودند، اما عده کمی از دانشجویان شعارهای تند و ساختارشکنانه سر دادند که دانشجویان انقلابی با شعار «حیدر، حیدر» در مقابل این دانشجویان ایستادند.

دانشجویان انقلابی دانشگاه علم و صنعت در واکنش به شعارهای ساختارشکنانه برخی از دانشجویان شعار «دانشجوی آشوبگر اخراج باید گردد»، «نه به آشوب و تجزیه، ایران نمیشه سوریه»، «مرگ بر آشوبگر» و «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست» سر دادند.

همچنین دانشجویان انقلابی شعار «زن، عفت، افتخار / مرد، غیرت، اقتدار»، «ما همه با هم هستیم، عاشق کشور هستیم»، «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی»، «فدای هر معترض باادب، وای بر آن معترض بی ادب» سر دادند.

دانشجویانی که شعارهای ساختارشکنانه می‌دادند، بدون آنکه توجهی به عزای عمومی به جهت به شهادت رسیدن جمعی از هم وطنانمان در حمله تروریستی به شاه‌چراغ داشته باشند، دست و سوت می‌زدند که این موضوع فریاد اعتراض دانشجویان انقلابی دانشگاه علم و صنعت را به همراه داشت و خطاب به آنان شعارهایی چون «داعش جنایت می‌کنه، آشوبگر حمایت می‌کنه» و «نه به آشوب و تجزیه، تهران نمیشه سوریه»، «فحش رکیک شعارتون، تبریک به گفتمان تون» و «عزادار بی‌غیرت دست نزن، دست نزن» سردادند.

نکته جالب توجه دیگر آن بود که دانشجویانی که شعارهای ساختارشکنانه می‌دادند، عینک آفتابی و ماسک زده و صورت خود را پوشانده بودند. این افراد فحش‌های رکیک می‌دادند و نشان دادند که نمی‌توانند به صورت منطقی اعتراض خود را مطرح کنند، این در حالی است که طیف انقلابی دانشگاه از این افراد خواستند که حتی پشت تریبون قرار گیرند و نقطه نظرات خود را مطرح کنند اما آنان هیچ توجهی به این مسئله نداشتند و گویا جز فحش و ساختارشکنی کار دیگری بلد نبودند.

در نهایت، عزاداری دانشجویان دانشگاه علم و صنعت برای شهدای حمله تروریستی شیراز به اتمام رسید و علی رغم آنکه عده‌ای قلیل می‌خواستند این عزاداری به نتیجه نرسد، اما دانشجویان انقلابی فریاد مظلومیت آرتین و دیگر کودکانی را که در این حمله تروریستی یتیم شدند، به گوش جهانیان و به ویژه استکبار جهانی و حامیان داعش و تروریست‌ها رساندند.