مراحل نهایی واگذاری سهام به تأمین اجتماعی/درمان رایگان بیمه شدگان

میرهاشم موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در بخش درمان مستقیم مشکل خاصی وجود ندارد و عملاً هیچ پرداختی از جیب مردم انجام نمی‌شود.

وی در خصوص واگذاری سهام در سال گذشته، افزود: در سال گذشته با همکاری هیئت دولت با تأمین اجتماعی تمامی سهام به تأمین اجتماعی واگذار شد و اتفاق خوبی که رخ داد این بود که در گذشته برخی شرکت‌های ضرر ده به تأمین اجتماعی واگذار می‌شد اما در این دوره این اتفاق رخ نداد به طوری که حتی یک یا دو بار مصوبه هیئت دولت را اصلاح کردیم که سهام ارزنده‌ای را به ما بدهند که در نهایت این اتفاق رخ داد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: تسویه بدهی‌های در این حجم تاکنون سابقه نداشته است و ما توانستیم با این سهام، بدهی ۸۸ هزار میلیاردی بانک رفاه را تسویه کنیم.

موسوی افزود: در سال جاری نیز قرار است بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی پرداخت شود که تمامی سازوکارهای آن انجام و مصوبه دولت در خصوص واگذاری ابلاغ شده به طوری که پیشنهادهایی داشته‌ایم که بتوانیم سهام را به نقدینگی تبدیل کنیم تا برخی از مشکلاتمان برطرف شود.

وی گفت: در این خصوص پیش نویسی را به دولت ارائه داده‌ایم تا سهام را به مجموعه اقتصادی واگذار کنیم و بتوانیم با نقدینگی که دریافت می‌کنیم تعهدات خود را به بیمه شدگان تأمین اجتماعی انجام دهیم.

موسوی افزود: پیشنهاداتی را به دولت ارائه داده‌ایم که امیدواریم تعیین تکلیف و به زودی واگذاری‌ها عملیاتی شود.