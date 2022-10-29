روسیه: اوکراین دریای سیاه را هدف حملات پهپادی قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بنا به اعلام وزارت دفاع روسیه، اوکراین حملات تروریستی پهپادی را در دریای سیاه صورت داده است.

وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در بیانیه اعلام کرد که رژیم کی یف با استفاده ازهواپیماهای بدون سرنشین کشتی‌های ناوگان دریای سیاه و کشتی‌های غیرنظامی در سواستوپل را هدف حمله تروریستی قرار داد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: امروز در ساعت ۴ و ۲۰ دقیقه صبح، رژیم کی یف یک حمله تروریستی به کشتی‌های ناوگان دریای سیاه و کشتی‌های غیرنظامی صورت داد. بر اساس اطلاعات مندرج در این بیانیه، ۹ هواپیمای بدون سرنشین و هفت خودروی بدون سرنشین دریایی در این حمله مشارکت داشتند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تمامی اهداف هوایی از سوی روسیه منهدم شد.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود یادآور شد که کشتی های ناوگان دریای سیاه که هدف حمله تروریستی اوکراین قرار گرفتند، در تضمین امنیت کریدور غلات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی از بنادر اوکراین مشارکت دارند.

همچنین «میخائیل رازوژایف» فرماندار سواستوپل اعلام کرد که حمله پهپادی روز شنبه نیروهای مسلح اوکراین در آب‌های خلیج سواستوپل گسترده‌ترین تهاجم (علیه روسیه) از زمان آغاز عملیات ویژه روسیه بوده است.