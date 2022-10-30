حمله تروریستی اوکراین به سواستوپل با مشارکت انگلیس انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسکو اجرای قرارداد غلات را از روز شنبه و برای مدت نامعلومی به دلیل حمله تروریستی نیروهای اوکراینی با مشارکت انگلیس به سواستوپل به حالت تعلیق درآورده است.

وزارت امور خارجه روسیه در این ارتباط خاطرنشان کرد که ارتش اوکراین با استفاده از کریدور بشردوستانه ایجاد شده تحت عنوان «ابتکار غلات دریای سیاه» برای صادرات محصولات کشاورزی اوکراین، حمله پهپادی گسترده‌ای را از هوا و دریا به کشتی‌ها و زیرساخت‌های روسیه و ناوگان دریای سیاه در پایگاه دریایی سواستوپل انجام داده است.

وزارت خارجه روسیه با تاکید بر مشارکت انگلیس در حمله تروریستی سواستوپل افزود: «اقدامات نیروهای اوکراینی به رهبری کارشناسان انگلیسی انجام می‌شود که کشتی‌های روسی را در کریدور بشردوستانه غلات هدف قرار می‌دهند و این اقدام جز به عنوان یک اقدام تروریستی تعریف نمی‌شود، لذا مسکو به این نتیجه رسیده است که تضمین‌های امنیتی برای کشتی‌های غیرنظامی غلات در ابتکار غلات دریای سیاه عملی نیست و با توجه به این شرایط مسکو اجرای کریدور غلات را از امروز و برای مدت نامحدودی به حالت تعلیق در می‌آورد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «دستورالعمل های مربوطه به نمایندگان روسیه در مرکز هماهنگی مشترک استانبول که بر حمل و نقل مواد غذایی اوکراینی نظارت دارد، داده شده است.»

قبل از وزارت خارجه، وزارت دفاع روسیه نیز در بامداد شنبه اعلام کرده بود که روسیه مشارکت خود در کریدور غلات را پس از حمله تروریستی در سواستوپل توسط رژیم کیف که با مشارکت کارشناسان انگلیسی علیه ناوگان دریای سیاه و کشتی‌های تجاری انجام شد، تعلیق می‌کند. وزارت دفاع روسیه همچنین گفته بود که رژیم کیف با استفاده از ۹ پهپاد و ۷ خودروی سطحی خودمختار دریایی این حمله تروریستی را انجام داده است.

توافقنامه ایجاد کریدور غلات در دریای سیاه در تیرماه امسال طی دو سند جداگانه که یکی از آنها دربرگیرنده توافق بین اوکراین- ترکیه و سازمان ملل و سند دوم میان روسیه-ترکیه و سازمان ملل بود در استانبول ترکیه امضا شد. این توافق از این جهت در دو سند تهیه شد چون طرف اوکراینی اعلام کرده بود که حاضر به امضای توافق مستقیم با روسیه در این باره نیست.

بر اساس این توافق، کشتی‌های حامل غلات اوکراین از دریای سیاه به دنیا صادر خواهند شد و خبرگزاری روسی نووستی پس از امضای توافق صادرات غلات اوکراین نوشت که روسیه کشتی‌ها را بازرسی می‌کند. خبرگزاری نووستی در این باره تاکید کرد: کشتی‌هایی که به سمت بنادر اوکراین حرکت کرده و از آنجا خارج می‌شوند، برای اطمینان از عدم حمل سلاح مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.