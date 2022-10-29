ادعای اوکراین درباره تلفات ارتش روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ستادکل ارتش اوکراین امروز شنبه در بیانیه‌ ای با ادعای خبر کشته شدن ۵۵۰ نظامی روس طی ۲۴ ساعت گذشته، اعلام کرد: از آغاز جنگ تاکنون ۷۰ هزار و ۲۵۰ نظامی روسیه کشته شده‌ اند!

بر اساس ادعای ارائه شده از سوی ستادکل ارتش اوکراین، از ۲۴ فوریه تا ۲۹ اکتبر «۲۷۳ فروند جنگنده، ۲۵۲ فروند بالگرد، ۲۶۵۹ تانک، ۵ هزار و ۴۰۱ دستگاه خودرو زرهی، ۱۷۰۸ توپ، ۳۸۰ راکت انداز و ۱۹۵ پدافند هوایی ارتش روسیه نیز منهدم شده است!

بر این اساس، همچنین ۴ هزار و ۱۰۷ دستگاه خودرو، ۱۶ فروند کشتی جنگی و قایق‌ تندرو سبک و ۱۴۰۶ فروند پهپاد متعلق به نیروهای روسیه نیز منهدم و ۳۵۱ موشک کروز شلیک شده توسط روس‌ ها از سوی یگان های پدافند هوایی اوکراین خنثی شده است!

این در حالیست که روسیه تا کنون آمارهای ادعا شده از سوی ارتش اوکراین را تأیید نکرده است.

روسیه در ۲۴ فوریه سال جاری میلادی (۵ اسفند سال گذشته) عملیات ویژه نظامی خود در اوکراین را با هدف غیرنظامی و نازی زدایی کردن این کشور آغاز کرد.

این اقدام روسیه در حالی صورت گرفته است که به گفته مقامات این کشور چاره دیگری در برابر مسکو در مقابله با سیاست‌ های خصمانه غرب و ائتلاف نظامی ناتو باقی نمانده بود.

روسیه پیشتر نیز بارها اعلام کرده است که در صورت پایبندی کی یف به شروط قانونی مسکو در خصوص تضمین امنیت این کشور، عملیات ویژه نظامی را متوقف خواهد کرد.