وزرای دفاع ترکیه و روسیه رایزنی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، سرگئی شویگو و خلوصی آکار وزرای دفاع روسیه و ترکیه امروز دوشنبه در تماسی تلفنی با یکدیگر رایزنی کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است که محور رایزنی های طرفین موضوع تعلیق توافق دریای سیاه برای صادرات غلات اوکراینی بوده است.

به گزارش الجزیره، وزیر دفاع ترکیه در تماسی تلفنی به همتای روس خود اعلام کرد که ادامه اجرای ابتکار غلات بسیار مهم است.

در همین ارتباط «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه پیشتر در نخستین واکنش به تعلیق توافق غلات از سوی روسیه، گفته بود که کشورش علیرغم بی میلی روسیه به اجرای این توافق به تلاش های بشردوستانه خود ادامه خواهد داد.

رئیس جمهور ترکیه که در یک کنفرانس پزشکی در استانبول سخنرانی می کرد، در ادامه اظهاراتش تمایل نداشتن روسیه به پایبندی به اجرای توافق غلات را ناشی از عدم ارائه تسهیلات تجاری به مسکو مشابه آنچه به اوکراین اعطا شده است، دانست.

گفتنی است که ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل با میانجیگری آنکارا در ۲۲ جولای در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند. تاکنون ده ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه های ترکیه راهی بازارهای جهانی شده اند. یک روزنامه اسپانیایی پیشتر فاش کرده بود که غلاتی که از بنادر اوکراین صادر می‌شود، عمدتاً سر از قاره اروپا در می‌آورد.

از سوی دیگر، نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل دیروز یکشنبه اعلام کرد که مسکو به زودی به طور رسمی دبیرکل سازمان ملل متحد را از تعلیق مشارکت در توافق غلات مطلع خواهد کرد. پیش از این، وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود که مسکو در پاسخ به حمله به کشتی‌های ناوگان دریای سیاه خود از سوی نیروهای اوکراینی، توافق غلات با این کشور را تعلیق می‌کند.