حمله با سلاح سرد به ماموران حفاظت فیزیکی دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، عصر امروز شنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، فردی که در تجمعات دانشجویی دانشگاه تهران حضور داشته و از سوی مأموران حفاظت فیزیکی دانشگاه به عنوان فردی مشکوک و غیردانشجو شناسایی شده بود، پس از اینکه در خروجی درب ۱۶ آذر دانشگاه تهران با درخواست مأموران حفاظت فیزیکی مبنی بر ارائه کارت دانشجویی روبرو گشت، اقدام به درگیری با آنها نمود و پس از وارد کردن ضربات چاقو به دو تن از کارکنان حفاظت فیزیکی دانشگاه، قصد فرار داشت.

با وجود ضرباتی که این ضارب مسلح به سلاح‌های سرد و شوکر، به نیروهای حفاظت فیزیکی دانشگاه وارد کرد، اما از سوی مأموران حفاظت فیزیکی دانشگاه که در محل حاضر بودند، دستگیر و تحویل نیروی انتظامی شد. ضارب در حین دستگیری، دست به خودزنی نیز زد اما در این عمل هم ناکام ماند.

گزارش میدانی اداره کل حراست دانشگاه تهران حاکی است، یک دستگاه پژو ۲۰۷ با ۳ سرنشین نیز به عنوان پشتیبان ضارب در خیابان ۱۶ آذر شناسایی شده است.

همچنین دو تن از دانشجویان دانشگاه تهران نیز دچار جراحت سطحی شده‌اند.

در حال حاضر دو کارمند حفاظت فیزیکی و دو دانشجوی دانشگاه تهران در حال مداوا هستند.

دکتر سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران در پی این حادثه، رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه را مأمور کرد تا ضمن پیگیری وضعیت آسیب‌دیدگان، با همکاری مدیرکل حراست دانشگاه در خصوص کسب اطلاعات تکمیلی از مراجع انتظامی و امنیتی درباره اهداف و برنامه ضارب تسریع شود.