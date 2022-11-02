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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۵۹

مقامات کره‌جنوبی از سفر «محمد بن سلمان» به سئول خبر دادند

مقامات کره‌جنوبی از سفر «محمد بن سلمان» به سئول خبر دادند

برخی مقامات کره‌جنوبی می‌گویند قرار است پس از برگزاری نشست گروه ۲۰، ولیعهد عربستان به سئول سفر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، مقامات کره‌جنوبی اعلام کردند محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان ممکن است در ماه جاری به کره‌جنوبی سفر کند. به گفته مقامات دفتر ریاست‌جمهوری، قرار است این سفر پس از نشست گروه ۲۰ برگزار شود. با این حال، یکی از مقامات دفتر ریاست‌جمهوری می‌گوید: «برنامه شاهزاده محمد بن سلمان بسیار تغییر می‌کند، بنابراین تا آخرین لحظه نمی‌توان با قطعیت گفت».

تاریخ برگزاری نشست گروه ۲۰ که قرار است امسال در اندونزی برگزار شود، روزهای ۱۵ و ۱۶ نوامبر (۲۴ و ۲۵ آبان) اعلام شده است.

پیش از این قرار بود بن سلمان ماه گذشته به سئول سفر کند اما به دلایل نامعلومی این سفر به تعویق انداخته شد. سفر ولیعهد سعودی به کره‌جنوبی مورد توجه برخی شرکت‌های کره‌ای قرار گرفته است؛ زیرا مایل‌اند در پروژه‌های ساخت و ساز در نئوم، شهر هوشمندی که قرار است در آینده در عربستان مورد سکونت قرار بگیرد، شرکت داشته باشند.

ساخت شهر نئوم از سال ۲۰۱۷ با هدف عبور از اقتصاد نفتی عربستان آغاز شده است. هرچند برخی کارشناسان می‌گویند بعید است نئوم درآمد زایی داشته باشد و باعث شکوفایی اقتصادی عربستان شود.

بن سلمان آخرین بار در ژوئن ۲۰۱۹ به مناسبت شصتمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور، به سئول، پایتخت کره‌جنوبی سفر کرد.

کد مطلب 5622696
محسن وفایی

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    نظرات

    • نسیم IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      اگر عربستان و کشورهای عربی دیگر تصمیم گرفته باشند تمام سرمایه گذاری ها خود و انتقال سرمایه ها از کشورهای اروپایی به سءول و کشورهای آسیایی باشه . اگه این اتقاق بیافته وحشتی بزرگ هست برای کشورهای غربی .

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