کارشناسان به جمع بندی برای تفکیک وزارت صمت نرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه ۱۰ آبان ماه) در صحن علنی مجلس در جریان بررسی استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از استماع اظهارات لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس، گفت: درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باید بگویم که مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون صنایع و تعدادی از کارشناسان این موضوع را بررسی کردند و نهایتاً به جمع بندی تخصصی برای تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» نرسیدند.