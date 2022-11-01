  1. سیاست
  2. مجلس
۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۳۵

قالیباف:

کارشناسان به جمع بندی برای تفکیک وزارت صمت نرسیدند

کارشناسان به جمع بندی برای تفکیک وزارت صمت نرسیدند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: درباره تفکیک وزارتخانه صمت، مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون صنایع و تعدادی از کارشناسان به جمع بندی برای تفکیک این وزارتخانه نرسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (سه شنبه ۱۰ آبان ماه) در صحن علنی مجلس در جریان بررسی استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از استماع اظهارات لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس، گفت: درباره تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باید بگویم که مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون صنایع و تعدادی از کارشناسان این موضوع را بررسی کردند و نهایتاً به جمع بندی تخصصی برای تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» نرسیدند.

کد مطلب 5621900

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها