محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تأثیر سامانه ناپایدار تا روز جمعه در استان خوزستان شاهد ناپایداری به شکل وزش باد شدید و طوفان گرد و خاک همرفتی در برخی نقاط رگبار و رعد و برق خواهیم بود.

وی اضافه کرد: بارش‌های این سامانه تا امروز به صورت پراکنده و سپس با تقویت آن به ویژه از روزهای چهارشنبه تا اواخر پنجشنبه شاهد بارش‌های حجیم و گسترده‌ای به ویژه در نیمه شرقی و شمالی استان و در بقیه نقاط استان به صورت نقطه‌ای خواهیم بود.

سبزه زاری تصریح کرد: رعد و برق، تندبادهای لحظه‌ای، صاعقه و برخاستن گرد و خاک‌های همرفتی و احتمال ریزش تگرگ نیز همراه با این سامانه پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: شمال خلیج فارس نیز از امروز تا پنجشنبه مواج و همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.

وی گفت: در شبانه روز گذشته اهواز با ۳۸.۱ و ایذه با ۱۴.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: همچنین در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۸.۱ و حداقل به ۲۵.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.