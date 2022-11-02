قاسم قلی‌پور تهیه‌کننده سینما که چند سالی است به عنوان رییس هیات داوران خانه سینما فعالیت می‌کند، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مدتی است که به صورت مکتوب از دوستان خانه سینما خواسته‌ام که فعالیت خود را در این نهاد صنفی به پایان رسانم، همچنین سال‌ها است که در عرصه تهیه‌کنندگی در حوزه سینما فعالیت نداشته و باید ببینم چه اتفاقی در آینده رخ می‌دهد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره وضعیت تهیه‌کنندگی در سینمای ایران توضیح داد: متاسفانه در حال حاضر شرایط در سینمای ایران به گونه‌ای شده است که می‌توان گفت همه در سینما تهیه‌کننده هستند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. به این معنا که این روزها همه به راحتی تهیه‌کننده می‌شوند و خود را در این حوزه استاد می‌دانند.

تهیه‌کننده فیلم «عروس آتش» بیان کرد: می‌توان گفت دیگر همه هم تهیه‌کننده شده‌اند و هم کارگردان شده‌اند و هم خود را متخصص می‌دانند! البته چنین مسائلی در سینمای ایران هم می‌تواند به دلیل صدور بی‌دلیل پروانه‌های تهیه‌کنندگی باشد، اما در کنار آن مهمترین مساله‌ای که وجود دارد عدم پذیرش حاکمیت صنفی است.

وی توضیح داد: به این معنا که به نظر می‌رسد صنف و فعالیت‌های صنفی در حوزه فرهنگ چندان جایگاه توانمند و اجرایی ندارد و یا بسیاری از دوستان تمایلی به ایجاد چنین جایگاهی ندارند. اگر جایگاه صنفی به درستی تعریف شود و این جایگاه پذیرفته شود، بی‌شک صنف می‌تواند به تعهدات و وظایف صنفی خود متعهد باشد.

قلی‌پور در پایان گفت: متاسفانه در حال حاضر صنوف مختلف درگیر از هم گسیختگی هستند و هیچ شرایطی برای عملی شدن فعالیت‌های صنفی وجود ندارد. آنچه که مشخص است این است که در حال حاضر روابط تعیین‌کننده در اتفاقات سینمایی است و می‌توان گفت شایسته‌سالاری نه تنها در سینما بلکه در سطوح مختلف مدیریت وجود ندارد.