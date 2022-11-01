به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صارمی امروز سه شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: از طریق ارتقای تکنولوژی سایت‌های روستای «سنگتراشان» از توابع بخش «پاپی» شهرستان خرم آباد تعداد ۴۷ خانوار با پوشش جمعیتی ۱۶۹ نفر از محل اعتبارات طرح خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) توسط اپراتور همراه اول به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند.

وی تصریح کرد: اتصال این روستا به شبکه ملی اطلاعات در راستای کاهش شکاف دیجیتال میان مناطق شهری و روستایی و تحقق دسترسی همگانی به ارتباطات دیجیتال در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم استان با ایجاد و ارتقا زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز انجام گرفته که ارتقای سطح زندگی مردم، جذب سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و توسعه و رشد اقتصادی در این مناطق را به دنبال دارد.