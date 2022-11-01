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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۴۱

بزرگترین حزب اسلامی الجزایر خواستار همکاری با ایران شد

بزرگترین حزب اسلامی الجزایر خواستار همکاری با ایران شد

بزرگترین حزب اسلامی الجزایر خواستار همکاری با کشورهای اسلامی به ویژه ایران و ترکیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، بزرگترین حزب اسلامی الجزایر در بیانیه ای به مناسبت برگزاری نشست سران کشورهای عضو اتحادیه عرب در این کشور، رهبران کشورهای عربی را به گشودن کانال گفتگو و روابط طبیعی با کشورهای اسلامی و در رأس آنها ایران و ترکیه فراخواند و اعلام کرد که باید همکاری با این کشورهها جای رقابت و نزاع را بگیرد و تمدن جدید اسلامی شکل بگیرد.

این در حالی است که رمطان لعمامره وزیر امور خارجه الجزایر در اظهاراتی مطبوعاتی عنوان کرد: دستور کار جدیدی را برای نشست سران عرب مطرح کردم و پیشنهاد دادم پرونده های اختلافی و بحران های قدیمی در آن مطرح نشود.

همچنین چند روز پیش «نذیر العرباوی» نماینده الجزایر در سازمان ملل متحد در نشست مقدماتی اتحادیه عرب تاکید کرد که نشست پیش رو باید از اشتباهات گذشته درس بگیرد و با چالش های جاری به صورت جمعمی مقابله کند.

وی افزود: در راستای تقویت امنیت و ثبات و در سایه تلاش برای همکاری سازنده و مثبت با کشورهای اسلامی و آفریقایی باید مانع از تکرار اشتباهات گذشته شویم.

نشست سران عرب امروز و فردا در الجزایر برگزار می شود.

کد مطلب 5622342

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