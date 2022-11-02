کره جنوبی هم در پاسخ به کره شمالی، ۳ موشک شلیک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد کل نیروهای مسلح کره جنوبی اعلام کرد در پاسخ به آزمایش موشکی کره شمالی در بامداد چهارشنبه، چند موشک هوا به سطح را به سمت مرزهای دریایی با همسایه شمالی خود شلیک کرده است.

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی اعلام کرد جنگنده‌های ارتش این کشور به منظور نمایش قدرت علیه کره شمالی، ۳ موشک را به سمت شمال مرزهای دریایی شلیک کردند.

رسانه‌های کره جنوبی به نقل از مقامات نظامی این کشور گزارش دادند که کره شمالی بامداد امروز چهارشنبه دست‌کم ۱۰ موشک شلیک کرده که یکی از آن‌ها در آب‌های سرزمینی کره جنوبی فرود آمده و در اقدامی بی‌سابقه مقامات به مردم محلی هشدار دادند که به پناهگاه‌ها بروند.

«یون سوک یول»، رئیس‌جمهور کره جنوبی اعلام کرد آزمایش موشکی کره شمالی «در واقع یک تهاجم سرزمینی» بود. یون سوک یول پس از پرتاب موشک‌های کره شمالی جلسه شورای امنیت ملی این کشور را تشکیل داد و دستور «اقدامات فوری و شدید» را صادر کرد «تا اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی بهای روشن و آشکاری بپردازد».

«کانگ شین-چول»، مدیر عملیات ستاد کل نیروهای مسلح کره جنوبی در جمع خبرنگاران گفت: پرتاب موشک کره شمالی غیرمعمول و غیرقابل‌پذیرش است، چون برای نخستین بار (پس از تقسیم دو کره) موشک کره شمالی نزدیک آب‌های سرزمینی کره جنوبی و محدوده خط مرزی شمالی فرود آمده است.

ستاد کل نیروهای مسلح کره جنوبی هم با انتشار بیانیه‌ای، آزمایش موشکی امروز کره شمالی را «غیرقابل‌تحمل» توصیف کرد. این ستاد در بیانیه اولیه خود اعلام کرد کره شمالی ۳ موشک بالستیک کوتاه‌برد پرتاب کرده، اما در بیانیه دوم تأکید کرد کره شمالی «دست‌کم ۱۰ موشک از نوع‌های مختلف را به سمت مرزهای شرقی و غربی شلیک کرده است».

پرتاب و آزمایش موشک‌های کره شمالی در شرایطی انجام می‌شود که رزمایش هوایی مشترک بین کره جنوبی و آمریکا از روز دوشنبه آغاز شده و پنج روز به طول خواهد انجامید.

در حالی که وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شده این رزمایش علیه پیونگ یانگ نیست، کره شمالی، سئول و واشنگتن را تهدید کرد که در صورت هرگونه حمله نظامی علیه این کشور بهای سنگینی را خواهند پرداخت.

کره شمالی روز دوشنبه از آمریکا و کره جنوبی خواست تا رزمایش‌های نظامی خود را متوقف کنند. کره شمالی برگزاری این رزمایش‌ها را تحریک‌آمیز خواند و گفت که ممکن است واکنش قدرتمندتر از سوی پیونگ یانگ را به دنبال داشته باشد.

این هشدار را وزارت امور خارجه کره شمالی در بیانیه‌ای اعلام کرد و گفت: «وضعیت در شبه جزیره کره و مجاور آن به دلیل تحرکات نظامی بی وقفه و بی پروای آمریکا و کره جنوبی دوباره وارد مرحله تقابل جدی قدرت در برابر قدرت شده است.»