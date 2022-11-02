نتانیاهو پیشتاز انتخابات رژیم صهیونیستی/ شمارش ۹۷ درصد آراء

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند با شمارش ۹۷ درصد آرا، احزاب راست افراطی و حزب لیکود به رهبری «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر سابق این رژیم همچنان پیشتاز انتخابات هستند.

به نوشته تایمزِ اسرائیل، شمارش آراء در کمیته مرکزی انتخابات همچنان ادامه دارد، اما باشمارش ۴,۱۰۱,۷۶۶ رای، احزاب راست افراطی به رهبری نتانیاهو پیشتاز انتخابات هستند و با شرایط کنونی ۶۵ صندلی پارلمان را کسب خواهند کرد.

نتایج نظرسنجی‌ها در محل شعب اخد رای نشان می‌دهد جناج نتانیاهو و احزاب راست افراطی، در این انتخابات ۶۲ صندلی را کسب خواهند کرد و این تعداد برای تشکیل ائتلاف اکثریت در پارلمانِ ۱۲۰ صندلی رژیم صهیونیستی کافی است.

تا این لحظه حزب چپ‌گرای «میرتس» با کسب ۳.۱۷ درصد آراء در آستانه عبور از حدنصاب انتخاباتی (۳.۲۵) درصد است، گرچه برخی نظرسنجی‌های پیش‌بینی کرده‌اند که با عبور از حدنصاب انتخاباتی وارد کنِست (پارلمان رژیم صهیونیستی) می‌شود و نزدیک ۴ تا ۵ صندلی را هم کسب خواهد کرد. حدنصاب انتخاباتی کمترین میزان رأی لازم برای ورود به پارلمان است که در ساختار پارلمانی رژیم صهیونیستی هر کدام از احزاب برای ورود به پارلمان باید دست‌کم ۳.۲۵ درصد کل آراء را کسب کنند.

یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به پیشتازی ائتلاف راست افراطی به رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات کنست گفت که منتظر نتایج نهایی این انتخابات خواهد بود.

حزب «رعام» که در نظرسنجی‌ها پیش‌‎بینی شده ۴ صندلی را کسب می‌کند، با شمارش ۷۰ درصد آراء، با کسب ۲.۴۷ درصد آراء پایین‌تر از حد نصاب انتخاباتی قرار دارد. حزب «بلد» نیز با کسب ۲.۷۵ درصد آراء به حد نصاب انتخاباتی نرسیده.

اگر سه حزب «رعام، بلد، و میرتس» که در جناح لاپید قرار دارند و مخالف جناح نتانیاهو هستند، نتوانند حدنصاب انتخاباتی کسب کنند، شانس احزاب راست افراطی و نتانیاهو برای تشکیل ائتلاف اکثریت بیشتر می‌شود.

بیست و پنجمین دوره انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی (کنست) که پنجمین انتخابات در کمتر از چهار سال گذشته است، دیروز سه‌شنبه برگزار شد. خبرنگار الجزیره اعلام کرد که ۷۱.۳ درصد واجدین شرایط رای‌دهی در انتخابات رژیم صهیونیستی شرکت کرده‌اند که این بالاترین میزان مشارکت در انتخابات از سال ۲۰۱۵ است.

غیررسمی / شمارش ۷۹ درصد آراء

برخی رسانه‌های صهیونیستی اعلام می‌کنند که با شمارش ۷۹.۸ درصد آراء، جناح نتانیاهو ۶۵ کرسی، جناح لاپید ۵۰ کرسی و احزب عربی ۵ کرسی کسب کرده‌اند و حزب رعام نیز با کسب ۳.۴۸ درصد آراء توانسته از حدنصاب انتخاباتی عبور کند و تا این لحظه ۴ صندلی پارلمان را کسب کرده است.

شمارش ۸۰ درصد آراء

با شمارش ۸۰ درصد آراء احزاب راست افراطی و حزب لیکود به رهبری نتانیاهو همچنان پیشتاز هستند و حزب «میرتس» نیز در آستانه عبور از حدنصاب انتخاباتی است.

کمیته مرکزی انتخابات اعلام کرد تاکنون ۳۸۶۳۴۸۴ رای شمارش شده است.

شمارش ۹۷ درصد آراء

با شمارش ۹۷ درصد آراء احزاب راست افراطی و حزب لیکود به رهبری نتانیاهو همچنان پیشتاز خود را حفظ کردند و حزب «میرتس» نیز نتوانست از حدنصاب انتخاباتی عبور کند.

کمیته مرکزی انتخابات اعلام کرد تاکنون ۴,۱۰۱,۷۶۶ رای شمارش شده است.

واکنش تشکیلات خودگردان به پیشتازی راست افراطی

محمد اشتیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین پیشتازی ائتلاف راست افراطی در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی و پیروزی احتمالی آنها در این انتخابات را نتیجه طبیعی گسترش افراط گرایی و نژادپرستی در این رژیم برشمرد.

محمد اشتیه در بیانیه‌ای گفت: ملت فلسطین سال‌ها است که درد و رنج زیادی را از این احزاب تندرو متحمل شده است که از جمله آنها قتل و کشتار، بازداشت، حمله و یورش، شهرک سازی، یورش به شهرها، روستاها و مناطق، آزاد گذاشتن شهرک نشینان و نظامیان اشغالگر برای ارتکاب جنایت و نابود کردن راهکار دو دولت است.

این مقام تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: نتایج انتخابات اسرائیل چیزی را که برای ما یقینی بود برملا کرد و آن، این است که ما در اسرائیل شریکی برای صلح نداریم و جامعه بین الملل باید به مسئولیت‌های خود برای اجرای قطعنامه‌های بین المللی و حمایت از ملت ما در مقابل سیاست‌های تجاوزکارانه اسرائیل پس از رسیدن احزاب نژادپرست به قدرت در آن عمل کند.