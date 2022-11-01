به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌های صهیونیست شامگاه سه شنبه از پیشتاری ائتلاف راست افراطی به رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات کنست خبر دادند.

بر اساس این گزارش، نتایج اولیه انتخابات کنست از پیشتازی ائتلاف تحت رهبری نتانیاهو در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی حکایت دارد.

در همین حال، خبرنگار شبکه الجزیره میزان مشارکت در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی را ۷۱.۳ درصد اعلام کرد.

خبرنگار الجزیره اعلام کرد که ۷۱.۳ درصد واجدین شرایط رای‌دهی در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی شرکت کرده‌اند که این بالاترین میزان مشارکت در انتخابات از سال ۲۰۱۵ است.

رسانه های صهیونیست همچنین افزودند که نتانیاهو تماس با روسای احزاب وابسته به ائتلاف خود را آغاز کرده است.

گفتنی است بیست و پنجمین دوره انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی (کنست) که پنجمین انتخابات در کمتر از چهار سال گذشته است، از صبح سه شنبه در اراضی اشغالی آغاز شد.

در این انتخابات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی و رئیس حزب لیکود بار دیگر تلاش دارد قدرت را بدست گیرد.

در انتخابات قبلی ائتلاف موسوم به تغییر توانست با هم پیمانی میان ۸ حزب متعارض با هم از لحاظ سیاسی، نتانیاهو را از قدرت پایین بکشد. البته در نهایت این ائتلاف با نخست وزیری مشترک نفتالی بنت و یائیر لاپید نیز نتوانست دوام چندانی بیاورد و در اثر اختلافات شدید منحل شد.

در این انتخابات یائیر لاپید نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی سعی بر آن دارد همچنان در قدرت باقی بماند، این در حالی است که نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که «یش عتید» حزب وی در این انتخابات آرایی کمتر از حزب لیکود به ریاست نتانیاهو بدست می‌آورد. اما در نهایت با وجود این اختلاف در آرا مسأله‌ای که در انتخابات رژیم صهیونیستی تعیین کننده تر است، ائتلاف‌های پس از اعلام نتایج انتخابات است.

سوابق گذشته نیز نشان داده که احزابی با آرای کمتر نیز می‌توانند از طریق تشکیل ائتلاف بزرگ‌تر پارلمان رژیم صهیونیستی (با احراز ۶۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان) قدرت را بدست گرفته و کابینه جدید را تشکیل دهند.