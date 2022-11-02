انتخابات اسرائیل به روایت کاریکاتور؛ از آرای خونین تا جنگ+ تصاویر

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: منابع عربی در کاریکاتورهایی به انتخابات کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) پرداخته و آن را رخدادی در راستای تشدید سیاست‌های ضد فلسطینی توصیف کرده اند:

آرای آلوده به خون فلسطینی‌ها



انتخابات اسرائیل: نژاد پرستی، شهرک سازی، یهودی سازی



تفاوت چپ‌گرایان و راست‌گرایان صهیونیست!









گفتنی است رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند با شمارش ۹۷ درصد آرا، احزاب راست افراطی و حزب لیکود به رهبری «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر سابق این رژیم همچنان پیشتاز انتخابات هستند. به نوشته تایمز اسرائیل، شمارش آرا در کمیته مرکزی انتخابات همچنان ادامه دارد، اما باشمارش ۴,۱۰۱,۷۶۶ رأی، احزاب راست افراطی به رهبری نتانیاهو پیشتاز انتخابات هستند و با شرایط کنونی ۶۵ صندلی پارلمان را کسب خواهند کرد.