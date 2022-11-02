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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۳۰

انتخابات اسرائیل به روایت کاریکاتور؛ از آرای خونین تا جنگ+ تصاویر

انتخابات اسرائیل به روایت کاریکاتور؛ از آرای خونین تا جنگ+ تصاویر

منابع عربی در کاریکاتورهایی به انتخابات کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) پرداخته و آن را رخدادی در راستای تشدید سیاست های ضد فلسطینی توصیف کرده اند.

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: منابع عربی در کاریکاتورهایی به انتخابات کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) پرداخته و آن را رخدادی در راستای تشدید سیاست‌های ضد فلسطینی توصیف کرده اند:

آرای آلوده به خون فلسطینی‌ها

انتخابات اسرائیل به روایت کاریکاتور؛ از آرای خونین تا جنگ+ تصاویر


انتخابات اسرائیل: نژاد پرستی، شهرک سازی، یهودی سازی
انتخابات اسرائیل به روایت کاریکاتور؛ از آرای خونین تا جنگ+ تصاویر

تفاوت چپ‌گرایان و راست‌گرایان صهیونیست!
انتخابات اسرائیل به روایت کاریکاتور؛ از آرای خونین تا جنگ+ تصاویر

انتخابات اسرائیل به روایت کاریکاتور؛ از آرای خونین تا جنگ+ تصاویر

انتخابات اسرائیل به روایت کاریکاتور؛ از آرای خونین تا جنگ+ تصاویر
انتخابات اسرائیل به روایت کاریکاتور؛ از آرای خونین تا جنگ+ تصاویر
انتخابات اسرائیل به روایت کاریکاتور؛ از آرای خونین تا جنگ+ تصاویر

انتخابات اسرائیل به روایت کاریکاتور؛ از آرای خونین تا جنگ+ تصاویر

انتخابات اسرائیل به روایت کاریکاتور؛ از آرای خونین تا جنگ+ تصاویر

گفتنی است رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند با شمارش ۹۷ درصد آرا، احزاب راست افراطی و حزب لیکود به رهبری «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر سابق این رژیم همچنان پیشتاز انتخابات هستند. به نوشته تایمز اسرائیل، شمارش آرا در کمیته مرکزی انتخابات همچنان ادامه دارد، اما باشمارش ۴,۱۰۱,۷۶۶ رأی، احزاب راست افراطی به رهبری نتانیاهو پیشتاز انتخابات هستند و با شرایط کنونی ۶۵ صندلی پارلمان را کسب خواهند کرد.

کد مطلب 5623198

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      1 0
      پاسخ
      عالی بودن! 👌

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