لاپید: منتظر نتایج نهایی انتخابات کنست هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به پیشتازی ائتلاف راست افراطی به رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات کنست گفت که منتظر نتایج نهایی این انتخابات خواهد بود.

بنیامین نتانیاهو هم گفت: ما باید منتظر نتایج رسمی باشیم امام لیکود راه و روش خود را ثابت کرد و ما در آستانه یک پیروزی بزرگ قرار داریم.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو با کسب ۶۱ کرسی، پیروز این انتخابات خواهد بود.

لازم به ذکر است که رسانه‌های صهیونیست شامگاه سه شنبه از پیشتاری ائتلاف راست افراطی به رهبری بنیامین نتانیاهو در انتخابات کنست خبر دادند.

بر اساس این گزارش، نتایج اولیه انتخابات کنست از پیشتازی ائتلاف تحت رهبری نتانیاهو در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی حکایت دارد.

در همین حال، خبرنگار شبکه الجزیره میزان مشارکت در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی را ۷۱.۳ درصد اعلام کرد.

خبرنگار الجزیره اعلام کرد که ۷۱.۳ درصد واجدین شرایط رای‌دهی در انتخابات کنست رژیم صهیونیستی شرکت کرده‌اند که این بالاترین میزان مشارکت در انتخابات از سال ۲۰۱۵ است.

رسانه‌های صهیونیست همچنین افزودند که نتانیاهو تماس با رؤسای احزاب وابسته به ائتلاف خود را آغاز کرده است.

گفتنی است بیست و پنجمین دوره انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی (کنست) که پنجمین انتخابات در کمتر از چهار سال گذشته است، از صبح سه شنبه در اراضی اشغالی آغاز شد.