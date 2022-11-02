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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۴۳

«زمزمه های گمشده در دوردست» راهی جشنواره استرالیایی شد

«زمزمه های گمشده در دوردست» راهی جشنواره استرالیایی شد

مستند «زمزمه های گمشده در دوردست» راهی جشنواره کالر تیپ استرالیا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی سوره، فیلم مستند «زمزمه های گمشده در دوردست» به کارگردانی منصور فروش و تهیه کنندگی مهدی دزفولی و منصور فروزش محصول مرکز مستند سوره، به ششمین جشنواره بین المللی فیلم کالرتیپ استرالیا راه پیدا کرد.

جشنواره کالر تیپ یکی از معتبرترین و شناخته‌شده‌ترین جشنواره‌های فیلم در نیمکره جنوبی و همچنین یکی از بزرگترین رقابت‌های فیلم چند فرهنگی آسیا-اقیانوسیه است که هنر و فرهنگ جهانی را از طریق فیلم ترویج می‌کند و دیدگاه خلاقانه فیلم‌سازان سراسر جهان را به نمایش می‌گذارد.

این جشنواره یکی از معدود جشنواره‌هایی است که پذیرش، ورود و گواهینامه تضمینی برای همه فیلمسازان حاضر در جشنواره صادر می‌کند. طی ۶ سال گذشته بیش از چهارهزار فیلمساز در بخش‌های مختلف از این جشنواره جایزه گرفته‌اند و به صورت حضوری و آنلاین ۴ نوامبر برابر با ۱۳ آبان به‌وسیله بنیاد فیلم کالرتیپ با نمایش زنده فیلم‌های منتخب در بریسبون استرالیا برگزار خواهد شد.

مستند سینمایی «زمزمه های گمشده در دوردست» پیش از این در بخش جنبی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، بخش مستند زیر ذره‌بین سی‌وهشتمین جشنواره فیلم فجر و همچنین در بازار فیلم کَن که همزمان با هفتاد و پنجمین دوره جشنواره فیلم کَن برگزار شد، حضور داشت و به مشاهده‌ای از وضعیت پناهجویان در کمپ‌های صربستان می‌پردازد.

پخش بین الملل این فیلم بر عهده مرکز بین الملل سوره است.

کد مطلب 5622855
زهرا منصوری

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